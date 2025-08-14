我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為期5天的2025金酒盃少棒夏令營在在炎熱夏季中劃下句點，最終由金門兩支球隊包辦冠亞軍。（圖／統一獅提供）

為期5天的2025金酒盃少棒夏令營在今（14）日劃下句點，在炎熱夏季最強吉祥物萊恩也抵達現場參與閉幕式，活動在頒獎及大合照後圓滿結束，統一獅球團不僅規劃全方位的訓練課程，也留給球員滿滿回憶。這次由統一7-ELEVEN獅隊針對小球員的投球、打擊、守備及跑壘進行全方位的課程規劃，教練們也同步安排教學研習課程，不管是球員或教練都是收穫滿滿，金寧中小學小球員許桀紹就說：「這5天真的很充實，第一次參觀史博館跟安 平老街，還可以讓平常只能在電視上看到的偶像球星親自教學，真的很開心」。金門中正國小教練鄭宇神則表示：「感謝金門酒廠及統一球團的安排，讓我們有機會可 以來台南參加這個夏令營活動，除了小球員們可以在不同的環境訓練、與台南 球隊交流之外，教練們的研習課程也可以吸收最新的棒球訓練知識及技巧，這 是我們在金門地區球隊來說是難能可貴的機會，也讓我們把這些知識帶回金門， 希望未來這個交流可以繼續延續下去」。另外在棒球交流賽，除了2隊金門的隊伍-金門中正國小、金寧國中小外，還與台南在地的臺南市協進國小、臺南市文元國小棒球隊進行交流比賽，最終榮獲得第一名的是金門中正國小，第二名金寧中小學。透過交流比賽模式，讓小球員學習互助與團體榮耀的爭取，也是將這幾天所學盡情發揮，在球場上的每一滴汗都是成長最好的養份，這不是比賽是學習，讓這個暑假感到無比的難忘。金門酒廠實踐企業責任，有效的投入資源培育體育人才，對社會、體育發展與青年成長具正面影響，持續辦理棒球推廣活動，讓球員有機會接受專業訓練提升實力，激發具潛力的球員，帶動金門地區的棒球發展，創造共榮雙贏局面。