馬來西亞一對情侶近日在泰國曼谷遭遇駭人攻擊事件，震驚兩國社會。事件發生於8月7日，地點在曼谷拉差丹利路的Big C超市外，當時一名當地失業男子持易燃有機溶劑「香蕉水」潑向兩名馬來西亞遊客後縱火，造成他們嚴重燒傷，目前雙雙在加護病房搶救。由於泰國在中國遊客減少後，馬來西亞已成為最大外國遊客來源，此案引發官方高度關注，當地媒體形容此事是觀光業復甦道路上的重大挫折。根據《曼谷郵報》報導，受害者分別是26歲的王益良（One Yik Leong）與27歲的顏曉貞（Gan Xiao Zhen）。當天他們在曼谷市區觀光購物時，遭到30歲無業男子瓦拉甘（Varakorn Pubthaisong）無故鎖定攻擊。瓦拉甘將事先準備好的香蕉水倒在兩人身上，當兩人試圖後退閃避時，他隨即追上點火，引發猛烈燃燒。火勢造成王益良上半身二度燒傷，顏曉貞臉部、胸部與手臂嚴重燒傷。目擊民眾立即上前制伏嫌犯，並將他交給趕到現場的警方。瓦拉甘向警方聲稱，自己曾是拳手，與被害人並無任何私人恩怨，犯案動機只是因為「失業、心情不好」。這一說法引起民眾譁然，許多人批評其行徑毫無人性。泰國警方已將嫌犯羈押，並展開進一步調查。初步了解，嫌犯使用的香蕉水主要成分包括乙酸丁酯及多種有機溶劑，常用作油漆稀釋劑，極易燃且危險性高。現場救護人員迅速將兩名傷者送往醫院，醫療團隊全力進行燒燙傷治療。王益良與顏曉貞的家屬也已趕赴曼谷，隨時關注病情發展。泰國觀光暨體育部表示，將全額負擔兩名傷者的醫療費用及精神賠償，每人最高可獲55萬泰銖（約51萬元台幣）。該部承諾將加強主要觀光區的治安與巡邏，避免類似事件重演。泰國旅遊警察總指揮薩克西拉（Saksira Phuak-um）也在臉書發文，強調將提升旅客安全防護。由於案件發生在國際遊客密集區，且受害者來自泰國主要旅遊客源國馬來西亞，此案已成為兩國外交與觀光部門的焦點。專家指出，這起惡性攻擊事件不僅衝擊泰國旅遊形象，也提醒當局在努力吸引觀光客回流的同時，必須同步提升公共安全與犯罪預防機制。