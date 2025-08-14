我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11「超值五六日」是8月15日至8月17日。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是8月13日至8月17日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是8月15日至8月17日。（圖／業者提供）

「限時殺5日」是8月13日至8月17日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」自8月15日至8月17日回歸，不少商品買2送2，換算單件特價來看，全家會員優惠是8月13日至8月17日，本周共6款商品買一送一，平均單價來看，對於慣喝美式、不喜甜的人來說或許不太合適，這款口味比較像是三合一咖啡，帶點甜味又有濃郁咖啡香，喜歡奶香、不吃苦的中間螞蟻人，倒很適合放一些在冰箱，萬一早晨來不及買咖啡就能救急解饞。「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，8月15日至8月17日限時登場，門市「限時殺5日」是8月13日至8月17日，本周DM共8款商品促銷，平均單件來看，