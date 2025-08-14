🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」自8月15日至8月17日回歸，不少商品買2送2，換算單件特價來看，芒果芝芝優酪雪糕25元、味味A排骨雞麵18元、可樂纖維+18元、杏仁茶15、農心海鮮烏龍麵25元、北日本軟糖25元、味覺糖手撕軟糖28元、韓國紅參飲35元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是8月13日至8月17日，本周共6款商品買一送一，平均單價來看，杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕15元、雪碧ZERO瓶裝18元、農心安城湯麵25元、威化巧克力25元。
本周推薦Let's Cafe極萃特調拿鐵，原價39元、買一送一後平均是20元，對於慣喝美式、不喜甜的人來說或許不太合適，這款口味比較像是三合一咖啡，帶點甜味又有濃郁咖啡香，喜歡奶香、不吃苦的中間螞蟻人，倒很適合放一些在冰箱，萬一早晨來不及買咖啡就能救急解饞。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，8月15日至8月17日限時登場，包括FMC天然水1公升平均15元、萊姆氣泡水平均18元、杜老爺甜筒平均23元、芒果芝芝優酪雪糕平均25元、雙月愛恨椒芝麵平均38元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是8月13日至8月17日，本周DM共8款商品促銷，平均單件來看，買一送一代表是無糖雪碧18元、日東紅茶水果茶20元、萊姆氣泡水18元、星太郎條餅平均20元、農心辛拉麵25元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
