日本厚生勞動省「關東信越厚生局麻藥取締部」13日表示，在海運貨櫃內查獲超過1噸的走私乾燥大麻，黑市價格達到52億日圓（約台幣10.6億元），創下日本違法藥物單次查扣總量的最高紀錄。根據共同社報導，關東信越厚生局麻藥取締部13日宣布，查獲了藏匿在海運貨櫃內的1.046噸走私乾燥大麻，黑市價格約52億日圓。該單位指出，這是違法藥物單次沒收量的最高紀錄。自留有統計數據的1954年以來，乾燥大麻全年沒收量此前未曾超過1噸。該單位以涉嫌營利目的走私等、違反《麻藥取締法》為由，逮捕了一名自稱是整修業者、居住茨城縣築西市的51歲的越南籍嫌疑人范玉水（Pham Ngoc Thuy，音譯），並以涉嫌營利目的持有、違反相同法律為由，逮捕了20和30歲的2名越南籍男性。該單位認為，范玉水是犯罪集團幹部，正在展開調查。3人均被以違反《麻藥取締法》的罪名起訴。涉案的貨櫃被從越南峴港發給大阪市的一家企業，6月5日抵達東京港。該部在貨櫃轉移至栃木縣的材料堆放場後將其沒收。大麻被分裝在總計200個寫有「備長炭」的紙箱中，與實際放有木炭的1300個紙箱一同裝在貨櫃內。