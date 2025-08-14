我是廣告 請繼續往下閱讀

▲青青格麗絲市集體驗日將舉辦「復刻的愛—鑽石婚禮禮驗營」。（圖／青青格麗絲莊園提供）

▲青青格麗絲莊園不僅是許多新人浪漫婚禮的理想場地，同時更提供極具特色的港點百匯吃到飽。（圖／青青格麗絲莊園提供）

知名戶外婚禮品牌青青格麗絲莊園，不僅是許多新人浪漫婚禮的理想場地，同時更提供極具特色的港點百匯吃到飽。8月30日將首度舉辦「青青格麗絲市集體驗日」。這場以 《Endless Love無盡的愛 × 50 有禮‧吃飯我請》 為主題的夏末慶典，結合親情、愛情與社區市集元素，希望讓三代同堂的家庭一次感受「逛市集、參觀婚禮、品嚐港點」的多重體驗。青青格麗絲莊園以玻璃花房與三大戶外證婚區聞名，常被新人譽為「最像童話的婚禮場地」，8月30日下午3點起園區廳房將搖身化作「室內市集」，邀請近20個攤位，參加有似顏繪插畫區，現場拍照、即席繪製情侶與長輩人像，午茶甜點攤提供磅蛋糕、檸檬塔與手沖精品咖啡，手作選物復古遊戲區從編織飾品打造慢活氛圍。市集高潮將落在下午3點半的「復刻的愛—鑽石婚禮禮驗營」。主辦方邀請50年以上婚齡的長輩穿上婚紗禮服、補拍婚照並重走證婚儀式。主辦方表示，「很多爺奶輩當年沒有婚禮，這次要讓愛再次登場，也讓年輕世代看見長久陪伴的力量。」活動現場將開放民眾自由觀禮並送上祝福小卡。此次爺爺奶奶們的婚紗、西服與造型裝扮，特別由艾格斯婚紗攝影、艾肯西服裁縫工作室，以及紫妍國際美學設計傾心協助，用心襯托這份跨越半世紀的愛。晚餐時段，莊園自營的「港點百匯」將推出60道現點現做港式吃到飽，凡年滿50歲以上並出示當日市集蓋章券，即可兩人同行一位免費；陪同家屬依平假日分別為$739 / $799（加一成）。餐廳主打復古推車服務，脆皮雞、蝦仁腸粉、避風塘軟殼蟹等招牌菜色均在輪番供應名單之列。現場還有傳統的蒸籠推車及冷盤推車，搭配上自助式的熱茶、飲品與精緻甜點，復古感受一秒彷彿來到香港。此外，午間限定的「秘製脆皮雞」，與晚間限定的「火焰櫻桃鴨」也是必吃的搶手美食。