美國川普政府對等關稅8月7日開始實施，對台課徵「20%＋N」關稅，立法院外交國防委員會今（14）日邀請外交部、行政院經貿辦等單位報告台灣對美關稅談判狀況，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣答詢稱談判談得不錯，引發國民黨立委徐巧芯不滿，要求收回。徐巧芯嗆，「當賴政府一再吹噓台美關係『史上最好』，但我們出口卻被狠狠加稅，談判代表卻一問三不知，這樣的政府，要人民如何信任？」徐巧芯說，她質詢時問，美國已經對台灣出口產品加徵20%關稅，政府準備怎麼應對？這個「加稅」不是未來式，而是現在進行式。不是還在談，也不是正在規劃，而是：關稅已經加下去了，台灣產業已經在流血了。更嚴重的是，這不是單純的調整，而是「疊加課徵」。徐巧芯不滿，經貿辦副總談判代表竟然連「關稅數字」都講不出來，不是支吾其詞，就是說「可以再查」，完全無法即答，令人更憤怒的是，談判根本還沒結束，行政院卻早就編好了930億的振興預算，還大言不慚說「談得不錯」、「比日本韓國還好」。請問政府拿什麼自信說談得好？根本不敢說出那些產業正在承受什麼。徐巧芯要求：一、全面揭露受疊加關稅影響的產品清單與產業規模，誠實面對國人與受災產業。二、立即與美方啟動協商，爭取取消疊加課徵制度，回到單一稅率。三、重新檢討振興預算930億是否足夠，針對明確受害產業，提出具體紓困與補貼機制。徐巧芯轟，「我們不能繼續容忍一個『只會說形容詞、不會講數字』的政府。產業不是你表演的舞台，也不是你掩蓋談判失敗的墊背。當賴政府一再吹噓台美關係『史上最好』，但我們出口卻被狠狠加稅，談判代表卻一問三不知，這樣的政府，要人民如何信任？」