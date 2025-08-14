我是廣告 請繼續往下閱讀

因應美國關稅政策衝擊，財政部提供8大稅目稅款延期或分期繳納措施，以減輕納稅人資金壓力，根據財政部今（14）日公布最新統計，截至7月31日止，各稅捐稽徵機關核准延期或分期繳納稅捐共9197件，金額約新台幣340.28億元。財政部在今（114）年4月17日發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因美國對等關稅政策影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，督促稅捐稽徵機關秉持從速、從寬、從簡原則受理申請。財政部表示，納稅義務人經中央目的事業主管機關因應美國關稅政策提供相關協助措施、營利事業收入減少或個人被減薪、非自願離職、工作日減少或其他情形，不能於規定繳納期間1次繳清稅捐者，可以規定繳納期限內向稅捐稽徵機關申請免加計利息延期或分期繳納，不受應納稅額金額多寡限制，延期最長1年，分期最長可達3年（36期），以協助企業及民眾度過難關。財政部進一步說明，上述審核原則適用稅目包含所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等8大稅目。經統計，截至今年7月31日止，各稅捐稽徵機關核准延期或分期繳納稅捐共9197件，金額約340.28億元，其中延期案件1210件，金額約32.31億元；分期案件7987件，金額約307.97億元。財政部表示，為減輕納稅義務人受美國關稅政策影響衍生的資金壓力，使其有充裕資金因應衝擊，將持續提供這項免加計利息延期或分期繳納稅捐協助措施。