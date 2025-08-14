我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨高雄市黨部今（14）日舉行核三延役公投說明會，民眾黨主席黃國昌也出席宣講，他除在會前再批經濟部長郭智輝應下台，宣講時更直言：「這政府瘋了，證明綠能你不能。」並質疑：「公投起家的民進黨，當初拿核四來公投，核三為何不能？」黃國昌今晚表示，民眾黨這次發起核三延役公投，真的是不得已，因為藍白一直有在討論「要不要幫民進黨修《核管法》？」根據過去《核管法》，核電廠要繼續運轉應在期限5年以前就提出申請，而核三廠2號機今年5月除役，延役早就應在5年前申請，表示延役不可能。黃國昌提到，當時的立法院也對此出現兩派不同意見，有些委員認為民進黨執政當家就要負責任，要修法就要民進黨去提，在野黨全力支持，不應由在野黨處理執政黨責任，第二種看法則認為理論上執政黨應肩負責任，但當執政者擺爛、不作為時，在野黨就應不能毫無作為，直到今年，在野黨發現再也等不下去，才提出取消5年限制。黃國昌認為，他們原以為這會是給執政黨的下台階，但當天卓榮泰就說不考慮讓核三延役，代表著這個政府已經瘋了，為了自己的意識形態、為了綠友友的光電利益，連這麼重要的能源議題都拿來開玩笑，所以只有透過公投，用人民的聲音和選票打醒民進黨，更重要的是要讓這件事成為執政黨法律上的義務。黃國昌也痛批，總統賴清德在民進黨中常會後說：「核三安全問題不能拿來公投」，讓他聽了都嚇傻了，當初民進黨就是公投民主起家的，也曾提出核四公投，過去民進黨在野時還沒背棄理想，把核四重大的公共建設交由人民決定，吸引多少台灣人投入？結果今天當權了，就要封口人民。當初核四可以公投，現在核三延役不能公投，只是再次展現了綠能你不能的雙標，也拜託大家一定要出來投票。