國民黨將於10月改選黨主席，而呼聲最高的台中市長盧秀燕近日傳出可能不參選，也引前黨秘書長李乾龍跳出來力拱，對此，資深媒體人黃揚明今（14）日指出，盧秀燕823前都不會表態，現在放出的消息也不一定對朱立倫有利，至於李乾龍說了什麼，其實沒那麼重要。黃揚明今上《國民大會》表示，國民黨內本來就有一群拱盧派，鎖定盧秀燕出戰2028總統，而他們認為黨主席和總統要是同一個人，才能發揮最強戰力，但換個角度想，過去不管總統參選人有沒有兼黨主席，國民黨也已經連敗好幾次了，所以問題不是兼不兼黨主席，而是黨主席有沒有私心？黃揚明指出，前幾次大選，國民黨內有出現爭端是因為最後都要考慮主席有沒有想選？所以近期傳出盧秀燕不選黨主席的其中一個脈絡在於，與其讓盧秀燕還沒完成市長任期就上第一線當主席，不如讓一位能扮演公道伯、扶龍王角色的人，既沒有想選總統，也沒有背負期待，才能更公正在初選和政黨合作時扮演盧秀燕的代理人。黃揚明也說，現在放出的各種消息也不見得對朱立倫有利，而李乾龍就是拱盧派的代表，這段時間還會有更多各式各樣傳言，因為盧秀燕在823前都不會表態，那就會有人一直在放話，至於李乾龍的話，就沒那麼重要了，如果重要的話，也不會需要他來拱。