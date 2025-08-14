我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯曬出baby的小腳丫報喜。（圖／翻攝自許瑋甯IG＠anno8o7）

明星夫妻檔邱澤、許瑋甯今（14）日曝光喜訊，許瑋甯腹中胎兒正式卸貨，順利生下寶寶。她在貼出一張與邱澤手捧嫩嬰小腳丫的照片，溫馨喊道：「我們均安」。邱澤經紀人也曝光他本人的回應，「很溫暖，謝謝大家關心」。據知情人士透露，寶寶是男生，英文名字為Ian，一家三口都沉浸在喜悅的氣氛中。41歲的許瑋甯今年5月傳出懷孕消息，但她本人一直未正面回應此事，直到今日，許瑋甯才終於在IG上證實已經順利生產，誕下可愛小寶寶。只見許瑋甯貼出一張夫妻倆手捧嬰兒腳丫的溫馨照片，貼文僅短短寫道「我們均安」4個字，一切盡在不言中。邱澤的經紀人也轉達他本人的回應，喜當爹的邱澤開心地說：「很溫暖，謝謝大家關心」。據了解，邱澤與許瑋甯生下的是男寶，兩人升格為新手爸媽，想必未來生活會更加忙碌與甜蜜。藝人好友們也紛紛湧入留言區，齊聲喊恭喜。邱澤與許瑋甯2021年合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日公布婚訊，俊男美女喜結連理，讓粉絲都嗨爆。兩人婚後也曾多次被追問做人進度，他們都低調表示順其自然，終於在今年順利懷孕生子，想必會讓寶寶成為最幸福「星二代」。