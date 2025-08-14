我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國男演員李志勳曾因在《犯罪都市》系列電影中擔任配角而走紅，也曾出演《機智的醫生生活第二季》、《麵包王金卓求》等知名作品。李志勳與音樂劇演員趙秀恩結婚已11年，不料今（14）日傳出夫妻在家中發生爭執並動手，事件驚動警方出面協調。韓媒隨後曝光相關線索，讓李志勳的身分曝光。面對外界質疑，李志勳透過經紀公司發出聲明表示：「沒有家暴，妻子也沒有要申報懲處的意思，現在案件已經結案」，並表示自己正在反省中。據韓媒指出，警方7月24日接到民眾報案，直指一名年約40多歲的男藝人在京畿道富川市的住家中疑似對妻子施暴。據了解，事發當時夫妻爆發激烈爭吵，男方一時情緒失控，試圖衝出家門，卻被妻子攔下，雙方隨即發生肢體衝突。最終，女方決定報警求助，而案件原本是依暴力罪調查。不過，考量妻子不願追究丈夫責任，也不希望法律介入懲處，警方後來將事件性質調整為家庭暴力事件處理。媒體報導指出，這位男演員在圈內頗有知名度，曾演出多部電影與電視劇的配角，並參與過票房破億的電影，其身分引發各界猜測。隨著更多作品經歷被挖掘和曝光，網友們紛紛分析線索，逐漸鎖定他可能就是曾在電影《犯罪都市》中出演李志勳。針對近日媒體報導，Y1娛樂經紀公司證實涉事者為旗下藝人李志勳，表示他與妻子因家庭爭執發生口角，妻子報警後，警方到場了解並判定僅屬一般家庭糾紛，現場無暴力，妻子也不追究，案件已結。公司對事件引發的社會討論表達歉意，強調李志勳夫婦正深刻檢討，公司也將加強藝人私生活輔導，避免類似情況再次影響公眾觀感。