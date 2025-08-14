我是廣告 請繼續往下閱讀

群聯公布第二季稅後純益7.45億元、每股純益（EPS）3.6元，明顯低於第一季的5.53元與去年同期的11.97元，受到新台幣升值影響，毛利率降至29.1%，比首季少1.8個百分點，較去年同期更下滑5.8個百分點；累計上半年EPS為9.13元，相較去年同期23.99元，年減61.9%。執行長潘健成表示，全球儲存市場供貨緊張仍是挑戰，群聯聚焦中高階應用產品，透過提升產品價值來避免低價競爭。他指出，NAND控制晶片與SiP封裝儲存模組所需載板依舊供不應求，加上封測廠產能緊張與漲價，導致交貨期延後，公司正與供應鏈及客戶保持緊密合作，以盡量滿足訂單。在市場布局方面，企業級PCIe 5.0 SSD的營收已超越PCIe 4.0，反映伺服器及資料中心對高速儲存的需求穩定上升；手機市場市占率持續擴張，車用儲存則透過客製化方案建立差異化優勢。此外，群聯在AI應用上推出的aiDAPTIV+方案，已隨AITPC（AI Training PC）進入校園並快速普及，有望為營收挹注新動能。針對匯率波動，潘健成強調，群聯將持續推出高毛利產品並維持良好庫存管理，利用美元計價的原料成本抵銷部分匯損，同時審慎控管美元資產與負債部位，降低業外損失風險。展望後市，他看好NAND市場後續供應緊張及企業級SSD需求成長，因此公司已啟動第三次可轉換公司債發行，以強化資本迎接未來市場機會與挑戰。