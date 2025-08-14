我是廣告 請繼續往下閱讀

差1數字錯過2.5億頭獎！「悲情幸運兒」在台中誕生

台中市中區綠川里台灣大道一段33號1樓「金錢錢彩券行」

今晚威力彩頭獎雖未開出，卻開出1注貳獎，這位「悲情幸運兒」誕生在台中市。

只差一個號碼獎金就差十幾倍？威力彩核心玩法一次看

威力彩最常見到800元將第二區的1至8號全包的買法。

威力彩第114065期今（14）日晚間開獎，最終本期頭獎並未開出，威力彩邁入14連槓，下期（8/18）頭獎上看2.7億元。不過，今晚威力彩頭獎雖未開出，卻開出1注貳獎，這位「悲情幸運兒」誕生在台中市，只差1個數字就能抱回2.5億，只獲得貳獎的2185萬元獎金，雖然已經是驚人的意外之財，但兩者獎金差距數十倍還是有些可惜。威力彩第114065期頭獎為2.5億元，稍早透過直播開獎，台彩晚間22時公布中獎結果，本期威力彩頭獎槓龜，貳獎則有1注中獎，這位幸運兒第一區6個號碼全中、但第二區沒中，仍獨得貳獎獎金2185萬6303元新台幣，開出二獎的中獎彩券行如下：這位在台中買彩券的幸運兒，雖然獲得快要2千1百多萬的意外之財，但仍與2.5億頭獎有著不小的差距，兩者獎金相差11.4倍，可以想像這名幸運兒今晚徹夜難眠的興奮心情，又同時會想到只差一個數字的懊悔，「悲情幸運兒」絕對是最適合形容他的稱號了。威力彩：第一區01、11、14、17、19、36，第二區03。今彩539：10、12、14、31、35。39樂合彩：10、12、14、31、35。3星彩：7、2、4。4星彩：5、6、1、8。威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元，不過威力彩須要兩區的號碼全中才能拿得頭獎，因此最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，一組則是新台幣800元。若本次這位幸運兒採取包牌策略，就能帶走2.5億，真的相當可惜。