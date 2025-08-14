我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣駐日代表李逸洋9日首度出席長崎原爆和平紀念典禮，向80年前罹難者致哀，但卻傳出他被安排在「國際非政府組織」（NGO）的座位，而非各國代表席位。李逸洋向日媒表示，理解背後有來自中國的施壓。長崎市府則向日媒產經新聞表達，會場並沒有規劃「NGO區」。根據產經新聞報導，由於原爆犧牲者中也有台灣人，廣島市府今年首次向台灣發出參加儀式的「通知」，邀請台灣首次參加廣島原爆紀念活動。長崎市並未向台灣發出邀請，但台灣方面表達參加意願，長崎市長鈴木史朗曾表示歡迎台灣出席。產經新聞提到，李逸洋的座位安排接近「國際廢除核武器運動」（ICAN）等國際非政府組織的位置。中國則缺席廣島、長崎兩場儀式。報導引述李逸洋在駐日代表處官網的說法，對於主辦單位安排台灣代表團於「國際非政府組織區域」，代表處基於向世界傳達追求和平的決心乃台灣最高目標，多年來努力積極爭取參與此一重要國際和平活動的機會，藉以展現台灣與國際社會緊密相連、致力於全球和平的立場與誠意，因此雖然遭遇矮化安排，仍決定出席。李逸洋還提到，「我們瞭解主辦單位長崎市的不妥安排有其原因，中國的打壓才是幕後黑手，為維護國家尊嚴，必須說明台灣的國家地位與參與國際社會應有權利和正當主張。」對於座位遭放在NGO旁，長崎市原爆被爆對策部調查課解釋，「沒有劃分出國際非政府組織區的座位，而是都屬於外國席區域。根據外務省名單，會優先安排特命全權大使本人，接著依序是臨時大使與書記官，結果台灣的座位排到了後面」。產經新聞則點出台灣過去在日方安排下遭遇的類似狀況，2012 年 311 東日本大地震追悼式中，當時的日本政府將台灣代表列為「民間代表」，並未在指名獻花時點名，因台灣曾捐助 250 億日圓賑災，在當時引發各界批評，時任首相野田佳彥後來在國會公開道歉，表示做得不夠徹底。隔年安倍晉三上任後修正此安排，將台灣納入指名獻花名單。