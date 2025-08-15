我是廣告 請繼續往下閱讀

彼德森投3.1局失6分，終止了他連續6場至少投滿6局的紀錄。值得注意的是，自6月11日以來，他是大都會唯一能在單場比賽投滿6局的先發投手，期間他達成8次。

馬奈亞是最有可能接棒彼德森、提供長局數與優質先發的投手。若他能回穩，大都會有望趁紅人追擊前拉開差距；反之，輪值短板將成為球隊被逆轉的致命傷。

▲紐約大都會索托（Juan Soto）在近14戰中繳出.841 OPS並打回7分。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會隊（New York Mets）力守住國聯最後一張外卡門票，但近況低迷已讓情勢十分危險。週三對亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）的比賽，雖然馬奈亞與蒙塔斯（Frankie Montas）在傷癒後回歸，但表現並不理想。蒙塔斯已因狀態低迷被移出輪值，馬奈亞本季防禦率4.33，無法複製上季的巔峰表現。這些短局數的先發直接壓垮牛棚，即便在交易大限補進赫爾斯利（Ryan Helsley）與索托（Gregory Soto），仍無法挽救比賽。休賽季，大都會與馬奈亞續簽三年合約，期望他延續生涯最佳賽季的狀態，與彼德森組成穩定的一、二號先發。然而今年，他的表現起伏過大，尚未能扮演支柱角色。在山下航輝（Kodai Senga）因健康問題未能穩定出賽的情況下，大都會近期雖戰績不佳，但打線仍有亮點。索托（Juan Soto）在近14戰中繳出.841 OPS並打回7分，阿隆索（Pete Alonso）則在對勇士的比賽中轟出2發全壘打，成為隊史全壘打王，近14場打擊率.315、OPS 1.072、貢獻17分打點。可惜投手群無法將火力轉化為勝利。