2025台塑盃國際男子職業網球錦標賽將於8月17日在臺北市網球中心正式開打，首站賽事將於8月17日至24日舉行，17、18日為會外賽，19日進入會內賽，23日雙打決賽、24日單打決賽；第二站則自8月24日至31日進行。韓國好手鄭泫世界排名最高曾達第19位，2018年曾闖進澳網單打四強，今年傷癒復出已在未來賽斬獲三冠一亞，世界排名回升至364位，預計將以首號種子身份出賽。權純雨同樣狀態火熱，今年在未來賽奪下三座單打與三座雙打冠軍，月初更在泰國站包辦雙料冠軍，勢將成為奪冠大熱門。地主陣容由黃琮豪與李冠毅領軍。黃琮豪曾於2023年台塑盃勇奪男雙冠軍，上月更拿下挑戰賽生涯首冠，雙打世界排名首度躋身前200；李冠毅則在2016年同時奪下台塑盃雙打冠軍與單打亞軍，實力不容小覷。今年單打會內賽外卡頒發予李冠毅、陳彥丞、侯醇謙與陳冠守；會外賽外卡則由張子隸、王愷翊、林南勳、王彥珺與毛冠淮獲得。雙打會內賽外卡為侯醇謙/林維德、王彥珺/陳冠守、林南勳/李冠毅三組。李冠毅感謝台塑企業與中華民國網球協會提供外卡機會，期待在家鄉觀眾的助威下打出佳績。青少年新秀陳冠守與侯醇謙則表示，在熟悉的環境比賽更具信心，將以全新心態迎戰；陳彥丞則強調，上次參賽雖留遺憾，但已轉化為前進動力，將全力以赴回饋支持者。