泰國Trust Golf、TPGA台灣職業高爾夫協會與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會共同認證主辦的「2025 Trust Golf Asian Mixed」第二場賽事，在泰國華欣絲塔洛沙市湖景渡假村及高爾夫俱樂部展開首回合爭奪。休兵一週的劉永華手感火熱，全場抓下五鳥零柏忌，展現精準鐵桿與穩健推桿表現，三個五桿洞全數抓鳥，其中第二洞27呎長推進洞尤為精彩。他坦言天氣舒適，惟後段風勢漸強，必須精確控制距離。蘇晉弘繳出一鷹六鳥三柏忌的66桿佳績，第16洞54度切桿直接進洞獵鷹成最大亮點。雖賽前因胃部不適影響食慾，他仍憑著穩定節奏與果敢進攻化解球場挑戰。地主好手塔維特同樣以一鷹四鳥二柏忌完成66桿，前九洞31桿火力全開，第15洞五桿洞兩桿上果嶺並收下一鷹；但在強風影響下，後九吞下兩個柏忌。台灣女將王莉甯則以五鳥零柏忌交卡，強調該場球場距離不長但障礙多，打保守與精準是關鍵，整體表現流暢。王偉軒在午後強風中仍打出五鳥一柏忌，三個五桿洞抓下兩鳥，另兩個四桿洞依靠切桿取鳥。他表示，明日早場出發將更積極攻擊第二桿，爭取更多得分機會。美國選手伴翔太郎（Shotaro Ban）、泰國的瓦蘭尤（Varanyu Rattanaphiboonkij）及多位泰國男女球員同樣打出67桿，與王偉軒暫並列第六。交出68桿的何祐誠憑藉全場25推取得五鳥二柏忌佳績，其中第3至第5洞連抓三鳥氣勢如虹；惟在風勢影響下，第8與14洞距離判斷失準而吞柏忌。他表示，下一回合會加強五桿洞的抓鳥效率。本場比賽為今年台巡賽第11站，吸引來自九國共132位選手參賽，包括TPGA與TLPGA各40名職業選手，以及Trust Golf推薦與邀請的52位職業與業餘球員。賽事總獎金500萬泰銖（約新台幣455萬元），採54洞比桿賽制，男女成績混合計算。兩回合後取前60名晉級決賽，冠軍可獲75萬泰銖（約新台幣68.25萬元）。