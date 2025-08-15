我是廣告 請繼續往下閱讀

外媒《彭博社》引述知情人士稱，美國川普（Donald Trump）政府正在與英特爾（Intel）洽談，有意實施國家持股，幫助該公司擴大國內生產，但入股細節尚不清楚。消息一出，Intel週四股價收盤時大漲近7.4%。據報導，英特爾是唯一有能力在美國本土生產最快晶片的美國企業，但近年發展不甚理想，包含台積電、三星在內的競爭對手，也陸續在美國設廠，繼前任拜登政府之後，川普加強呼籲應該在美國生產更多晶片、高科技產品，並計劃入股這家陷入困境的晶片製造商。報導指出，若政府入股成真，將有助於英特爾目前在俄亥俄州的建廠計畫。報道提到，讓政府入股的想法，源於川普近日與Intel執行長陳立武的會晤；在這之前，川普曾公開要求陳立武辭職，指控他對中國科技公司的投資，部份疑似涉及中國軍方。截至發稿時間為止，英特爾拒絕針對美國政府考慮入股該公司一事進行評論，但期待與川普政府繼續合作，共同推進優先項目，也支持川普加強美國科技和製造業領導地位的想法。在川普內閣的領導下，現任美國政府越發傾向將自己置於主要產業交易的中心，日前才因為讓輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意、將賣中國晶片的營收「分潤」15%給政府，引起輿論譁然，不少批評人士質疑，政治之手伸進經濟並非好現象。