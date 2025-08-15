我是廣告 請繼續往下閱讀

冷氣可以打開了！全台高溫連三天「北部可能飆38度」

今（15）日至週日受到太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，尤其北部地區要留意

其中台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台南市、屏東縣為黃色燈號，白天氣溫是36度以上

▲氣象署針對6縣市發布高溫特報，白天氣溫都是36度以上，民眾外出要注意防曬、避免中暑。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

好天氣還是會持續到下週四！吳德榮：2個熱帶擾動發展觀察中

未來兩、三天，南海有「熱帶擾動」醞釀

即使成颱，侵台機率不高；另外在台灣東南方的「熱帶擾動」則是偏北遠離無影響，不過還是要持續觀察。