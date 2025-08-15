好天氣回歸！經歷了眾多颱風以及西南氣流等影響，終於迎來真正的夏天氣候，氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，太平洋高壓影響這兩天天氣，全台高溫炎熱，北部地區可能會出現38度高溫，民眾外出要注意防曬。另外，未來幾天南海以及台灣東南方都有熱帶擾動在醞釀，會不會成颱都還要觀察，但目前看起來侵台機率都不高。
冷氣可以打開了！全台高溫連三天「北部可能飆38度」
吳德榮在「氣象應用基金會」專欄洩天機教室指出，今（15）日至週日受到太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，尤其北部地區要留意，民眾外出記得要防曬、防止中暑；但水氣仍然多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，清晨東半部偶有零星降雨的機率。
中央氣象署也在今天早上7時20分發布高溫特報，今天白天各地天氣高溫炎熱，其中台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台南市、屏東縣為黃色燈號，白天氣溫是36度以上，民眾在戶外運動或者工作者都要注意防曬，慎防熱傷害。
好天氣還是會持續到下週四！吳德榮：2個熱帶擾動發展觀察中
吳德榮提到，下週一至週四（18日至21日）太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間偶有零星降雨的機率；各地大多晴時多雲，氣溫微降、仍悶熱。
至於是否又會有颱風要來？吳德榮說，未來兩、三天，南海有「熱帶擾動」醞釀，是否會成為颱風還要觀察，根據歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬，皆為偏西北往海南島方向進行，即使成颱，侵台機率不高；另外在台灣東南方的「熱帶擾動」則是偏北遠離無影響，不過還是要持續觀察。
資料來源：中央氣象署、洩天機教室
