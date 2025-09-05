我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊荷律說自己看到粉絲也快哭了，謝謝大家的支持。（圖／邊荷律IG@yuling34）

▲邊荷律曾淚灑大巨蛋。（圖／邊荷律IG）

韓籍啦啦隊女神邊荷律目前效力於中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，昨（4）日她從韓國結束休假後低調返台，並未告訴粉絲班機，卻發現有許多粉絲還是到機場接機，這讓邊荷律十分感動。但為了不耽誤其他旅客，她無法幫所有粉絲簽名就要離開，看著大家懇切的表情，邊荷律說：「心裡真的很愧疚，很抱歉，甚至快要哭出來了」，她感謝粉絲們的支持，喊話大家：「我愛你們，我們球場見！」邊荷律昨日在IG發文，「大家問我什麼時候會到機場，但我沒辦法告訴你們…因為我不能幫每一個人都簽名，所以只能偷偷地進來。」但她很意外的是，像昨日這種比賽前一天的日子，粉絲知道她會來台灣，所以就默默到機場接機，「明明不是什麼特別的日子卻還是熱情歡迎我，還送我禮物。」看到粉絲的用心邊荷律很感動，卻也感到抱歉，「我沒辦法幫很多人簽名就要離開的時候，心裡真的很愧疚、很抱歉，甚至快要哭出來了」，她說自己也想幫每個粉絲簽名，1、2個小時都沒關係，但她不能在機場影響其他旅客，所以只能拋下粉絲離開，「今天也真的很抱歉。我愛你們，我們球場見！」其實邊荷律對待台灣粉絲一直都很感性，今年4月她在大巨蛋應援時也忍不住落淚，因為她從球場邊看向觀眾台時，突然發現：「一樓、二樓、三樓，出現了史上最多的我的應援巾」，看到有許多粉絲支持她，邊荷律感動不已，直呼：「這個畫面會像照片一樣，一輩子深深留在我的記憶裡」、「來到台灣是我人生做過最正確的選擇」。