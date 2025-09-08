根據《台灣運彩》最新賠率顯示，道奇能完成二連霸的機率最高。另外，釀酒人、費城人、洋基和老虎，也都有機會爭王座。至於藍鳥、水手和教士，則都是潛在的黑馬。

1. 數據派：

2.盤口派

3.莊家派(資金派)

4.玄學派

5.信任派

▲紐約洋基在奪冠排行榜位列前五名。（圖／資料照，美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽最後一個月，列強積極卡位，盼能搶下季後賽門票。職業或國際賽事都有許多的歷史紀錄或單場分析。棒球可拿先發投手、團隊打擊近況，隊伍近況等的各種一般或進階數據參考。籃球則是可以找出隊伍的投籃命中率，罰球數，進攻與防守效益等五花八門的數據。足球也有許多單名球員或團體表現的各類型網站可查詢，而數據派就是依據這些查詢的到的「各種數字」，來預測分析比賽的走向與表現，做為選擇下注方向的依據。有些玩家其實並沒有這麼了解賽事，只對戰績或投注項目本身有一些認識，並不參考數據。而單純以自身下注的經驗，從盤口的變動或賠率的修正來選擇下注方向，這類型統稱盤口派，例如某戰績優異隊伍打戰績不佳球隊，盤口只開讓一點點，他會覺得盤口有問題，不會去在意隊伍近況或球員是否出賽等各種現象，直接選擇以盤口數字來挑選下注隊伍。這類型大多需要多年的觀看經驗，數量較少，但開口閉口都可以提出一套『盤口理論』。五大聯賽或NBA、MLB等職業賽事，都可從一些公開網站查詢到下注人數比例，或資金流動方向等。雖不精準但也可初見一二。這類型的玩家時常愛講一句話「人多的地方不要去」，幾乎也不會去管數據或盤口，更不會在意比賽過程，單純以『莊家輸贏』、『冷熱盤』做為挑選場次的方法，覺得莊家會去殺資金熱的一方，所以要選擇冷門的一方才會贏錢，這類的玩家通常也只把結果視為『操控比賽的一部分』，可以說是相當標準的莊家派，通常都對數據嗤之以鼻，覺得數據都是騙局，是莊家為了贏錢的伎倆。玄學是一個神奇又很好玩的一門派系。台灣最著名最具代表性的，就是『東方神秘力量』與『國師』，粉絲們都流傳著，他講哪隊好，哪隊就開始變差。說哪個球員起飛了，那名球員就會遇到低潮。預測這隊贏，那贏的會是另一邊。或者只要去支持哪隊，穿著哪隊的球衣，那場就會輸球等等。玄學還可以延伸出一些其他下注遊戲的一些規律，舉例：近期A隊得分開出一大一小一大一小的總分大小，因此玄學告訴我們下一場為大。單跳、連龍、雙跳等名詞延伸在體育賽事中，甚至比賽當天是星期幾，哪個球場哪種天氣哪種穿著都被認為會影響勝負，甚至是某朋友特別衰，到現場看球主隊大多輸這種。各式各樣五花八門的『玄學派』，也成為這類型玩家的條件之一。無論看數據看盤口看哪一種方式，甚至完全不懂的朋友，始終都是對自己缺乏信心，或沒啥自己的看法，不屬於上面各種流派，因為不必也不需要。過程不重要，重要的是結果。習慣靠他人的論點來找方向。看討論區、到處詢問看法、尋求網路上的推薦，甚至花錢買牌等，就是想從別人的看法中找出場次，自己不用想太多，只需要選擇信任誰，接著看結果。我選擇信任你，接著我們就從最簡單的『輸贏』來當結論，準就準，不準就不準，一路上不停的找『明燈』來指引方向。這類型玩家也相當不好討好，因為他也不會管你論點是啥，總之就是把一切都交給你了，講的就是一股信任，我信你，你不要負我。無論哪種流派，都有一個判定的基準，一個遵循的方向。而最好的實戰心法，是除了你原本喜歡的方式外，再額外多加一個流派進去做為判斷的標準。1. 數據派+盤口派：盤口派喜歡去找獨特的、奇怪的盤口場次，當發現一場覺得奇怪的場次時，稍微的去一下數據，看看是否真的奇怪，如果是，那就不要猶豫的買下去吧！2. 莊家派+玄學派：先去找出冷熱盤，接著去看一點近期這兩隊的讓分或大小分情況，從冷盤或資金大的盤中挑出一場『較有規律』的場次，甚至是上述『特殊人物』的做為反指標，來做為兩個派系流搭配的方針。3. 其他任一流派+信任派：找一個方向做無條件的信任其實很可怕，真的是會被輸贏牽著走，要是被『辜負』因此而輸錢，心情會很幹很差，多少搭配一點其他流派，讓自己至少『稍微』有一點方向跟自我決策，這樣無論輸贏都會開心許多，輸了至少自己有參與決策，贏了更有成就感，這種搭配也是為了讓下注的路走得遠一點，而不會整天覺得他人是詐騙，覺得天下人都負我。總之無論如何，體育賽事與投注的路很長很遠，無論你是哪種流派，喜歡哪種分析方式，又要如何搭配與進化，甚至獲得一些收益，保持良好且健康的態度與心境，才會是開心往前，可以享受當下，永續經營的必要條件。