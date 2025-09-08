MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）火力甦醒，球星大谷翔平（Shohei Ohtani）的單場連兩打席開轟，加上貝茲（Mookie Betts）的火力支援，前三局就以3：0領先巴爾的摩金鶯隊（Baltimore Orioles），金鶯日籍先發投手菅野智之（Tomoyuki Sugano）臉色鐵青。最終大谷翔平本場5打席都成功上壘，包括雙響砲，並率領道奇隊以5：2力克金鶯隊，終結連敗低潮。
大谷兩打席連轟 單場第4次雙響
首局大谷掃出全場第47轟，將球送到中外野411英呎（約125公尺）外，為道奇先馳得點。第三局再度面對菅野，他又把94英哩（約151公里）的沉球掃出中外野399英呎（約122公尺），完成個人本季第4場雙響砲演出。
大谷本季全壘打數來到48轟，僅落後史瓦伯（Kyle Schwarber）的49轟，全壘打王競爭進入白熱化。
貝茲加入轟炸 菅野表情凝重
大谷二度開轟後，隨即由貝茲補上背靠背全壘打，讓菅野更顯無奈，僅3局就被敲出3發全壘打，臉色難看成為轉播焦點。道奇近期陷入五連敗泥淖，大谷以雙響砲提振士氣，也再次展現MVP等級的價值。若能維持現有節奏，他極有可能連兩季突破50轟大關，甚至再度挑戰單季54轟的壯舉。
資料來源：ESPN
