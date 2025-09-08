單場飆出8次三振，可惜第五局出現控球亂流，製造滿壘無人出局的爛攤子，給隊友收尾，最終僅投4局、失4分退場，球隊也在紅雀大局猛攻下陷入落後。

鄧愷威本場主投4局，用球77顆，其中41顆為好球，被敲3支安打、送出8次三振，但也投出多達5次保送，失掉4分，防禦率升至7.54。雖然三振能力突出，但偏多的壞球數成為隱憂，無法將優勢延續至中後段。

投球局數 安打 失分 保送 三振 用球數 防禦率 4.0 3 4 5 8 77 7.54

台灣旅美投手、MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）巨人鄧愷威今(8)日先發登板，對決聖路易紅雀，開局狀態絕佳，加上橫掃球屢屢讓打者揮空，鄧愷威此役一開始便展現壓制力，面對紅雀首棒Lars Nootbaar僅用1球就解決，隨後連續三振Iván Herrera與Nolan Gorman，首局氣勢如虹。第二局再讓Thomas Saggese擊出雙殺打，並K掉Pedro Pagés，順利化解危機。前三局鄧愷威共賞出5次三振，幾乎封鎖紅雀打線。比賽進入第四局，鄧愷威在1出局後連續被Gorman敲安、對Masyn Winn投保送，形成一、二壘有人的危機。不過他沉著應戰，連續送出三振化解掉紅雀反攻，驚險下庄。但第五局戰局丕變，鄧愷威狀況急轉直下，先是對Jordan Walker連4球壞球保送，接著保送Nathan Church、José Fermín，形成無人出局滿壘局面。紅雀先發投手Sonny Gray則展現老將價值，前3局投出「9上9下」，並完成生涯第1900次三振紀錄。對比之下，鄧愷威雖展現三振實力，卻因控球失準未能延續好投。