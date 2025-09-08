NFL美式足球聯盟名人堂防守後衛伍德森（Charles Woodson）日前在《FOX NFL Sunday》節目上，給予傑克森維爾美洲虎隊（Jacksonville Jaguars）新秀杭特（Travis Hunter）極高評價，直言：「我覺得你就像NFL的大谷翔平（Shohei Ohtani）。」
伍德森大學時期曾同樣攻守俱佳，並贏得海斯曼獎，但進入NFL後僅在突襲者隊短暫客串過外接手，大部分時間仍是防守核心。也因為深知雙面作戰的難度，伍德森才會將杭特比喻成棒球場上同樣攻守兼備的大谷翔平。
事實上，杭特自己早在2025年NFL選秀前的測試會上就曾說過：「在美式足球同時打進攻和防守，比大谷翔平在MLB所做的還要困難。」
美洲虎豪賭 榜眼籤換來雙棲新秀
美洲虎為了選進杭特，不惜付出高價交易上來用榜眼籤挑中他。杭特能同時勝任外接手與角衛，展現出前所未見的雙面潛力。「我的心態和心理素質，讓我有信心每天證明自己能做到。他們為了我冒險，那我也要為球隊全力以赴。」杭特受訪時說。
根據《FOX Sports》記者格雷澤（Jay Glazer）報導，杭特在例行賽第一週對上卡羅萊納黑豹隊（Carolina Panthers）時，將以外接手為主，防守端僅會有限度出場。
挑戰前所未有的職業路徑
杭特透露自己的日常行程幾乎滿檔，早晨接受治療後要同時參加進攻與防守的會議，接著還有特勤組訓練。對於厚重的戰術本，他笑稱：「每天都像在啃一本超厚的教科書。」即便如此，他樂在其中，也堅持不回答「更想要完成致勝接球還是致勝抄截」的問題，只說：「那個問題我永遠不會回答。」
資料來源：FOX NFL Sunday
更多NFL國家美式足球聯盟相關新聞：
NFL／泰勒絲有望登超級盃中場秀！情定凱爾西是關鍵 主席回應了
泰勒絲訂婚對象Kelce是誰？超級盃3冠球星 從邊緣人變最強近端鋒
我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，杭特自己早在2025年NFL選秀前的測試會上就曾說過：「在美式足球同時打進攻和防守，比大谷翔平在MLB所做的還要困難。」
美洲虎為了選進杭特，不惜付出高價交易上來用榜眼籤挑中他。杭特能同時勝任外接手與角衛，展現出前所未見的雙面潛力。「我的心態和心理素質，讓我有信心每天證明自己能做到。他們為了我冒險，那我也要為球隊全力以赴。」杭特受訪時說。
根據《FOX Sports》記者格雷澤（Jay Glazer）報導，杭特在例行賽第一週對上卡羅萊納黑豹隊（Carolina Panthers）時，將以外接手為主，防守端僅會有限度出場。
挑戰前所未有的職業路徑
杭特透露自己的日常行程幾乎滿檔，早晨接受治療後要同時參加進攻與防守的會議，接著還有特勤組訓練。對於厚重的戰術本，他笑稱：「每天都像在啃一本超厚的教科書。」即便如此，他樂在其中，也堅持不回答「更想要完成致勝接球還是致勝抄截」的問題，只說：「那個問題我永遠不會回答。」
資料來源：FOX NFL Sunday
更多NFL國家美式足球聯盟相關新聞：
NFL／泰勒絲有望登超級盃中場秀！情定凱爾西是關鍵 主席回應了
泰勒絲訂婚對象Kelce是誰？超級盃3冠球星 從邊緣人變最強近端鋒