▲外送員之死引爆全民怒火。（圖／美聯社／達志影像）

印尼近期爆發大規模反政府抗議，起因是一名國會議員在電視頻道上針對外界質疑「議員薪資高達最低工資20倍以上」的問題時，回應道：「（把議員的工資）跟基本工資拿來比，妳很奇怪。」此番發言被民眾認為極度傲慢，點燃社會怒火。抗議情緒進一步升溫的背景，與今年2月總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）大幅縮減政府給平民的補助預算有關。雖然他推動如小學生免費午餐等新政策，但相關措施導致許多人失業，加深了社會對經濟不公的憤怒。長期以來，印尼的貧富差距問題嚴重，社會基層對菁英階層的不滿早已累積。今年8月，一名外送員在上班時遭到國家精銳部隊車輛輾斃的事件更成為導火線，被稱為「外送員之死」，讓抗議行動全面爆發並急速擴散至全國各地。在這波動盪中，來自印尼的華裔YouTuber「印尼小賴」近日於頻道上發表影片，詳細分析示威抗議的起因與發展脈絡。他特別指出，這場運動與貧富差距、政府撙節政策及精英傲慢態度高度相關，是群眾積怨已久的總爆發。影片上架後立即引起熱議，許多人也關心這波抗議是否可能演變為排華暴動。對此，小賴分享自身看法，認為目前的示威焦點仍集中在政府與經濟議題，並非針對華人族群，但他也提醒情勢仍需持續觀察。同時他也指出許多抗議者都呼籲群眾以柔性抗議為主要手法，許多平民想要的只是政府的回應。據悉，小賴本身是印尼華人，在台灣就讀大學，父親為福建裔，母親則是潮州裔。他因中文帶有台灣腔而深受台灣網友喜愛，甚至有不少人直言：「常看他的頻道學印尼語。」這次他對家鄉局勢的觀察與分享，更使其影片在台灣與印尼網路社群掀起高度討論。