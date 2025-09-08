我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全昭旻雖然卸下《Running Man》主持棒，但仍與節目組保持聯繫，不時提供新的遊戲點子。（圖／SBS 런닝맨 - 스브스 공식 채널）

全昭旻離開不忘本 幫想遊戲點子拯救《Running Man》

全昭旻提供想法笑料十足 梁世燦對上池錫辰超逗

全昭旻拍完《Running Man》328次退出主持 撕掉名片全場淚崩

南韓長壽綜藝《Running Man》昨（7）日播出最新一集，竟意外掀起全昭旻「回歸」話題！原來她在2023年11月含淚下車，但私下仍不時與製作組保持聯繫，甚至還提供最新遊戲點子，讓劉在錫、金鍾國聽完當場驚呼，現場笑聲不斷。7日播出的《Running Man》，成員們挑戰必須在限時內完成所有遊戲任務，製作組突然透露，前成員全昭旻是提供這次新遊戲點子的人，讓金鍾國驚訝問道：「你們跟昭旻有在聯絡嗎？」製作組則回應：「她偶爾會傳遊戲過來。」池錫辰附和：「昭旻都會傳遊戲過來？叫她乾脆上節目吧！」劉在錫更打趣：「乾脆她自己來玩嘛！」製作組隨後公開了全昭旻提供的遊戲，名為「跟著歌曲，3分鐘料理」，並表示這是近期在社群平台上很熱門的短影音挑戰，規則是以個人戰形式進行，1人負責照著伴奏唱出3分鐘食譜，另外2人要一邊聽一邊照歌詞完成料理，3分鐘結束後，成員們會品嚐料理並進行評分，做出美味料理者即獲得加分，再依照個人累積分數排名，就能決定誰可不受懲罰直接下班。製作組還強調：「如果挑戰者實在跟不上，也可以重複唱歌詞，但必須在歌曲結束前把所有食譜唱完，若前面唱得太慢，後面可能就要像rap一樣快速唱完。」第一回合由梁世燦對上池錫辰，歌曲則由劉在錫演唱，首道料理是「牛五花泰式炒河粉」，劉在錫選用姜振的〈땡벌〉來唱食譜，聽到選曲後，金鍾國說道：「這首歌還行，不算快。」世燦熟練的下廚模樣，更讓嘉賓池睿恩忍不住稱讚：「看起來很好吃，味道好香！」哈哈馬上打趣，把話題拉到梁世燦與池睿恩的曖昧線：「叡恩現在已經被你迷倒了。」梁世燦當然不放過機會，立刻問：「覺得會做料理的男人怎麼樣？」還邊說邊輕撫她的頭髮，沒想到池睿恩立刻尖叫回應：「就算這樣也不會被迷倒！」現場笑翻一片。南韓長壽節目《Running Man》2010年開播，至今歷經15個年頭，中間汰換過4次班底，2017年4月加入新血全昭旻、梁世燦，但全昭旻在陪伴觀眾6年多後決定下車，她出演的最後一集在2023年11月12日播出，當時全昭旻哭得一把鼻涕一把眼淚，讓成員、製作團隊、觀眾相當不捨。全昭旻是從2017年4月3日開始加入《Running Man》，每週一報到SBS製作組拍攝，經過328次的拍攝後，2023年11月迎來最後一次打卡上班，全昭旻當時曾哽咽的說：「人一旦習慣了，就感受不到這有多珍貴，因為今天是最後一次（錄影）了，上班路也有點不一樣，和成員們說的每句話也變得不同，哪怕是平時會說的話，也會覺得很珍貴吧。」她結束錄影後交出任務包跟名牌，眾人不捨，之後便由池睿恩接替位置成為新班底。