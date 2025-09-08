（9／8 - 14：34更新，張泰晤發聲否認緋聞）《單身即地獄4》再掀話題！出演者張泰晤和鄭裕陳節目中常常因為愛不到喜歡的人而互相取暖談心，沒想到戲外擦出愛火，成為現實中的情侶。根據韓媒報導，2人在2月節目完結後關係急速升溫，正式交往。雖然節目裡，他們並非最終配對，卻常常一同外出工作、IG曬合照，所以發展成戀人格外引人矚目。稍早，男方已出面否認謠言，稱跟鄭裕陳只是好朋友。
《單身即地獄4》誕生真正情侶檔 張泰晤爆出交往鄭裕陳
《單身即地獄4》是一檔以「地獄島」為舞台的戀愛實境節目，參賽者必須在孤立無援的環境中互相吸引、成功配對成情侶，才能順利脫離島嶼，自今年1月14日至2月11日播出，最終共誕生4對情侶，包括陸俊諝♥李時安、鞠同鎬♥金我璘、金泰煥♥裴智妍、安鐘勳♥金慧真，掀起熱烈討論。
1994年出生的張泰晤是一名演員，曾出演KBS《戀愛的干預2》、KBS2《秘密的男人》、KBS1《太宗李芳遠》，演藝事業曾拓展至海外發展。在《單身即地獄4》中，張泰晤從頭到尾只喜歡李時安一個人，但一直被女生拒絕，他也是本季中，被發最多張好人卡的男嘉賓。
1996年出生的鄭裕陳則小張泰晤2歲，畢業於梨花女子大學韓國舞蹈系，目前以舞者及網紅身分活動。值得一提的是，鄭裕陳在《單身即地獄4》中，也一直愛不到喜歡的陸俊諝，所以跟張泰晤常常談心、互相取暖，沒想到節目結束後2人感情急速升溫，成為現實中的情侶。
張泰晤、鄭裕陳爆出熱戀ING，2人似乎也沒打算隱藏，一前一後在IG曬出一起工作的合照，如今戀情遭起底，對《單身即地獄4》觀眾來說，根本就是赤裸裸的公開放閃！
戀愛消息爆出後沒多久，張泰晤回應媒體否認緋聞，「我們只是親近的同事關係而已。節目結束後，我們在中華圈有宣傳行程，也有協助鄭裕陳的中華圈行程，所以常會一起移動或行程重疊。最近在時裝週等場合被一起看到的機會多，才會引發誤會」。
