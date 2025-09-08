我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone 17 Pro最新顏色爆料！經典黑色恐消失

▲綠色最早是在2022年3月推出在iPhone 13 系列，並在當年就登上Pro新色陣容，時隔3年有望重現在iPhone 17 Pro上。（圖／蘋果官網）

▲蘋果爆料專家PhoneArt昨（7）日公布了最接近真實的 iPhone 17 Pro Max 照片，深藍色質感被許多果粉嫌棄。（圖／X@UniverseIce）

韓國電信商外流 iPhone 17目錄規格一次看

▲國外爆料客疑似取得韓國電信商內部資料，在網路上貼出iPhone 17規格照片，照片內容中清楚寫下iPhone 17四大機型的核心細節。（圖／X@VadimYuryev）

iPhone 17 系列將在9月10日蘋果（Apple）秋季發表會正式亮相，針對全新機型的爆料內容也越來越詳細。然而，最多果粉關注的iPhone 17 Pro系列「顏色」當中，多個爆料來源都表示，今年 Pro系列恐將買不到「經典黑色」，取而代之的是全新的橘色、綠色，想拿深色iPhone Pro的果粉們，或許只會剩下深藍色（Dark Blue）可選擇。知名3C Youtube頻道「Max Tech」主持人Vadim Yuryev近期取得韓國KT 電信內部廣告文宣，上面詳細列出iPhone 17 4款新機規格，結果在顏色部分中，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，僅寫上4種顏色，分別是「」。除了最早被爆料的之外，還有「」也可能在2025年重返Pro系列新色陣容，但經典的黑色系，卻沒有寫在宣傳資料中。對此，另一名蘋果爆料專家PhoneArt又在昨（7）日加碼，公布了最接近真實的 iPhone 17 Pro Max 照片，並曬出深藍色、亮橘色兩款新機，同時更表示：「這次Pro沒有黑色版本，只有這個深藍色」。相關消息曝光後，也立刻引爆全球果粉關注，因為iPhone Pro系列一直以來，都絕對會推出黑色系的機型，就算不是以黑色命名，也會推出相近的色澤，例如iPhone 12 Pro、13Pro的、iPhone 11 Pro 的等。不過，多年以來iPhone Pro系列首發都只會推出4種顏色，若這次最相近的顏色只有深藍色（Dark Blue），就很考驗低調果粉是否願意接受了。在相關爆料文下方，也已經有不少果粉開始抱怨「iPhone 17 Pro 如果缺少黑色選項將令人失望」、「 17 Pro 看起來一點也不高級，而且沒有黑色使情況變得更糟」、「深色系只有深藍可以選的話，會勸退很多人吧」。📍iPhone 17■ 容量：128/256/512GB■ 顏色：黑、白、紫、金、藍■ 螢幕尺寸：6.1吋■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、1200 萬畫素超廣角■ 前鏡頭：2400 萬畫素■ 記憶體：A19/8GB■ 電池容量：3600mAh📍iPhone 17 Air■ 容量：128/256/512GB■ 顏色：黑、白、紫、金、藍■ 螢幕尺寸：6.6 吋■ 主鏡頭：單顆4800萬畫素廣角鏡頭■ 前鏡頭：2400 萬畫素■ 記憶體：A19 / 8GB■ 電池容量：2800mAh📍iPhone 17 Pro■ 容量：128（謠傳為韓國限定）/256/512GB/1TB■ 顏色：白、綠、深藍、橘■ 螢幕尺寸：6.3 吋■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、4800 萬畫素超廣角、4800 萬畫素望遠■ 前鏡頭：2400 萬畫素■ 記憶體：A19 Pro / 12GB■ 電池容量：3700mAh📍iPhone 17 Pro Max■ 提供容量：256/512GB/1TB■ 顏色：白、綠、深藍、橘■ 螢幕尺寸：6.9吋■ 主鏡頭：4800萬畫素廣角、4800萬畫素超廣角、4800萬畫素望遠■ 前鏡頭：2400 萬畫素■ 記憶體：A19 Pro / 12GB■ 電池容量：5000mAh