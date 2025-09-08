iPhone 17 系列將在9月10日蘋果（Apple）秋季發表會正式亮相，針對全新機型的爆料內容也越來越詳細。然而，最多果粉關注的iPhone 17 Pro系列「顏色」當中，多個爆料來源都表示，今年 Pro系列恐將買不到「經典黑色」，取而代之的是全新的橘色、綠色，想拿深色iPhone Pro的果粉們，或許只會剩下深藍色（Dark Blue）可選擇。
iPhone 17 Pro最新顏色爆料！經典黑色恐消失
知名3C Youtube頻道「Max Tech」主持人Vadim Yuryev近期取得韓國KT 電信內部廣告文宣，上面詳細列出iPhone 17 4款新機規格，結果在顏色部分中，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，僅寫上4種顏色，分別是「白、綠、深藍、橘」。
除了最早被爆料的全新亮橘色之外，還有「湖水綠」也可能在2025年重返Pro系列新色陣容，但經典的黑色系，卻沒有寫在宣傳資料中。
對此，另一名蘋果爆料專家PhoneArt又在昨（7）日加碼，公布了最接近真實的 iPhone 17 Pro Max 照片，並曬出深藍色、亮橘色兩款新機，同時更表示：「這次Pro沒有黑色版本，只有這個深藍色」。
相關消息曝光後，也立刻引爆全球果粉關注，因為iPhone Pro系列一直以來，都絕對會推出黑色系的機型，就算不是以黑色命名，也會推出相近的色澤，例如iPhone 12 Pro、13Pro的石墨色、iPhone 11 Pro 的太空灰等。
不過，多年以來iPhone Pro系列首發都只會推出4種顏色，若這次最相近的顏色只有深藍色（Dark Blue），就很考驗低調果粉是否願意接受了。在相關爆料文下方，也已經有不少果粉開始抱怨「iPhone 17 Pro 如果缺少黑色選項將令人失望」、「 17 Pro 看起來一點也不高級，而且沒有黑色使情況變得更糟」、「深色系只有深藍可以選的話，會勸退很多人吧」。
韓國電信商外流 iPhone 17目錄規格一次看
📍iPhone 17
■ 容量：128/256/512GB
■ 顏色：黑、白、紫、金、藍
■ 螢幕尺寸：6.1吋
■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、1200 萬畫素超廣角
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19/8GB
■ 電池容量：3600mAh
📍iPhone 17 Air
■ 容量：128/256/512GB
■ 顏色：黑、白、紫、金、藍
■ 螢幕尺寸：6.6 吋
■ 主鏡頭：單顆4800萬畫素廣角鏡頭
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 / 8GB
■ 電池容量：2800mAh
📍iPhone 17 Pro
■ 容量：128（謠傳為韓國限定）/256/512GB/1TB
■ 顏色：白、綠、深藍、橘
■ 螢幕尺寸：6.3 吋
■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、4800 萬畫素超廣角、4800 萬畫素望遠
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 Pro / 12GB
■ 電池容量：3700mAh
📍iPhone 17 Pro Max
■ 提供容量：256/512GB/1TB
■ 顏色：白、綠、深藍、橘
■ 螢幕尺寸：6.9吋
■ 主鏡頭：4800萬畫素廣角、4800萬畫素超廣角、4800萬畫素望遠
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 Pro / 12GB
■ 電池容量：5000mAh
資料來源：Max Tech、PhoneArt
我是廣告 請繼續往下閱讀
知名3C Youtube頻道「Max Tech」主持人Vadim Yuryev近期取得韓國KT 電信內部廣告文宣，上面詳細列出iPhone 17 4款新機規格，結果在顏色部分中，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，僅寫上4種顏色，分別是「白、綠、深藍、橘」。
除了最早被爆料的全新亮橘色之外，還有「湖水綠」也可能在2025年重返Pro系列新色陣容，但經典的黑色系，卻沒有寫在宣傳資料中。
相關消息曝光後，也立刻引爆全球果粉關注，因為iPhone Pro系列一直以來，都絕對會推出黑色系的機型，就算不是以黑色命名，也會推出相近的色澤，例如iPhone 12 Pro、13Pro的石墨色、iPhone 11 Pro 的太空灰等。
不過，多年以來iPhone Pro系列首發都只會推出4種顏色，若這次最相近的顏色只有深藍色（Dark Blue），就很考驗低調果粉是否願意接受了。在相關爆料文下方，也已經有不少果粉開始抱怨「iPhone 17 Pro 如果缺少黑色選項將令人失望」、「 17 Pro 看起來一點也不高級，而且沒有黑色使情況變得更糟」、「深色系只有深藍可以選的話，會勸退很多人吧」。
📍iPhone 17
■ 容量：128/256/512GB
■ 顏色：黑、白、紫、金、藍
■ 螢幕尺寸：6.1吋
■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、1200 萬畫素超廣角
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19/8GB
■ 電池容量：3600mAh
📍iPhone 17 Air
■ 容量：128/256/512GB
■ 顏色：黑、白、紫、金、藍
■ 螢幕尺寸：6.6 吋
■ 主鏡頭：單顆4800萬畫素廣角鏡頭
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 / 8GB
■ 電池容量：2800mAh
📍iPhone 17 Pro
■ 容量：128（謠傳為韓國限定）/256/512GB/1TB
■ 顏色：白、綠、深藍、橘
■ 螢幕尺寸：6.3 吋
■ 主鏡頭：4800 萬畫素廣角、4800 萬畫素超廣角、4800 萬畫素望遠
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 Pro / 12GB
■ 電池容量：3700mAh
📍iPhone 17 Pro Max
■ 提供容量：256/512GB/1TB
■ 顏色：白、綠、深藍、橘
■ 螢幕尺寸：6.9吋
■ 主鏡頭：4800萬畫素廣角、4800萬畫素超廣角、4800萬畫素望遠
■ 前鏡頭：2400 萬畫素
■ 記憶體：A19 Pro / 12GB
■ 電池容量：5000mAh
更多「iPhone17蘋果發表會」相關新聞。