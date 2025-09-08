我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市一名東海大學會計系三年級的林姓女大生，去年9月遭巨業客運施姓公車駕駛輾斃，全案今年8月13日首度開庭，林女母親控訴施男殺人，今天家屬、施男與巨業公司三方召開調解庭，巨業公司方提出至少350萬元賠償，但林女母親眼泛淚光表示，來法院一次就痛一次，別一副高高在上的樣子看我，希望能將心比心，公平對待，並無達成和解共識，不過，巨業公司強調，這非最後金額，將持續協商。回過案情，2024年9月林女跟王姓學姐綠川東街與中山路口過斑馬線時，被施男所駕駛的巨業公車撞上，且根據檢警調查，施男撞到林女後還往前開，接著才下車查看，在僅看到林女手，沒有看到頭的位置下，仍回到車上往前開，最後又倒車。而上次準備程序庭時，施男解釋是想趕快幫助林女脫困才往前開、倒車，絕對沒有想要殺人，但林女母親當庭飆淚，控訴施男殺人，指出女兒左上臂、右肩、頭、胸都被輪胎輾過，「就算透過遺體修復，整張漂亮的臉歪七扭八，面目全非，相當心痛」。今日上午10時，林女母親跟施男與巨業公司在台中地院召開調解庭，巨業公司吳姓法務與施男辯護律師周仲鼎說明，此次提出至少350萬元賠償，包含精神補償、喪葬費用與撫養費。對此，林女母親與辯護律師劉建志回應，調解中最大的爭議在於撫養費部分，巨業主張用最低每人每月最低生活標準給付，但這通常是用於強制執行時，並非用來損害賠償，且巨業公司方並未提出各費用實際賠多少。林女母親則哽咽表示，希望巨業公司將心比心，「不要高高在上看我，我來法院一次就痛一次，沒有得到公平的對待，相信大家心裡都不舒服」，至於巨業公司吳姓法務澄清，「公司上次提出233萬元金額，含精神補償與喪葬費，非33萬元，家屬可能有點誤會，雙方計算金額確實存在落差，但皆非最終金額，會持續協商」。