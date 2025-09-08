我是廣告 請繼續往下閱讀

台亞風能近期一直籌備在台東、宜蘭等地區推動陸域風場，目前仍在環評蒐集意見階段引發，但已經讓台東、宜蘭居民急跳腳，紛紛跳出來反對開發。經濟部能源署今（8）日發話，台亞風能開發案未取得地方共識、釋疑生態影響前，經濟部不會同意開發。台亞風能過去聚焦在離岸風電開發，近期則涉足到陸域風電，分別在台東縣太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉推出33座風機的「東風陸域風力發電計畫」；臺東縣成功鎮、長濱鄉興建25座的「東成陸域風力發電計畫」，以及宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮興建14座「宜風陸域風力發電計畫」。然而，目前該3案尚未經過與地方完善溝通就先提送計畫，遭地方嚴重反對，認為將會破壞東部地區的自然景觀及生態。經濟部說明，目前已依法嚴格把關陸域風電設置，所有開發案都須依環評法規辦理環境影響評估及取得地方政府同意，再由經濟部正式轉送環境部進行實質審查，而現在台亞風能仍在環評前的溝通說明會，距離實際提出計畫還有一定距離，更沒有提出電業開發程序。經濟部強調，除了確保未對環境與生態造成重大影響，環境部亦已加嚴陸域風電實施環評標準，陸域風機與建築物距500公尺內即須辦理環評，並依噪音管制法訂定噪音管制標準，日間不得超過50分貝及夜間不得超過40分貝，確保風電發展與地方、環境兼顧。經濟部最後強調，已明確要求陸域風電開發須依環評法規、電業法、電業登記規則等相關規定，備齊環評文件與地方政府同意文件，方能申設，若地方未有共識且地方政府不支持，「經濟部亦不可能同意，確保開發過程兼顧綠能發展與環境保護。」