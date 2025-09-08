我是廣告 請繼續往下閱讀

▲26歲中國女星許荔莎（如圖）緊咬許凱、于正不放。（圖／翻攝自微博@許荔莎）

▲許荔莎連發好幾篇文，槓上許凱和于正。（圖／翻攝自微博@許荔莎）

中國男星許凱今（8）日被爆長期聚賭，形象大翻車，前女友許荔莎又出來參一腳，在微博連發10篇文，8月底她控訴許凱劈腿趙晴時，有人問她為什麼現在才翻舊帳，她今表示，是因為于正一直拿報警威脅他，其實她只是想要一個道歉，從發文的內容來看，澈底和2人槓上了。許荔莎在微博連發10篇文，其中一篇解釋，「不是我隔幾年都要出來爆許凱，是于正在微博用報警威脅我，最起碼辱罵造謠女生之前，先去找雙方了解清楚狀況，沒人願意無端被于大製片人叫阿貓阿狗，還要接受全民網爆。」許荔莎連續發文，「你們不要欺負傻白甜了，我一直在發抖」、「你（于正）不報警就是心軟，捨不得我，暗戀我，罵我想引起我的注意」、「我選擇你當我今天的老公」還tag于正帳號，並hash tag「黑寡婦」，甚至使用配對軟體，將自己和于正做配對，「我開始迷信，我的掌紋裡也有你的命運」。癲狂的程度讓許多網友看傻，「我真服了」、「有點不行了，小莎莎妳太有意思了」、「于正這回真的欲到對手了」、「莎家軍團力挺小莎莎」。不過也有許凱的粉絲認為許荔莎每次爆料都沒拿出實質證據，要她別再抹黑。