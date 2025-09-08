我是廣告 請繼續往下閱讀

9/8威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114072期）

▲威力彩的玩法分為兩區選號，第一區從01到38中選出6個號碼，第二區則從01到08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價為100元台幣。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩「玩法、開獎時間、獎金規則」一次看

威力彩第114072期將於今（8）日晚間進行開獎，本期威力彩頭獎獎金保證2億元，開獎時間訂於晚間8點30分，將透過直播陸續開出威力彩獎號、今彩539獎號、3星彩以及4星彩獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文同步更新本期最新、最完整的威力彩開獎號碼，快來看看今晚頭獎幸運兒是不是你吧！威力彩的玩法分為兩區選號，第一區從01到38中選出6個號碼，第二區則從01到08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價為100元台幣。威力彩開獎時間固定在每週一、週四晚上8點半，而投注截止時間則是當天晚上8點整。威力彩開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，這7個數字就是當期的中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準對中第一區及第二區的號碼；若只猜中第一區6碼，但第二區沒中，就等於拿下「貳獎」，雖然獎金也很可觀，但對比頭獎獎金差距不小，且還只差1碼就成功，因此成了「悲情幸運兒」。威力彩頭獎及貳獎屬於「分配獎金制」，中獎的人會依比例分配該期獎金，若沒人中頭獎，獎金就會一路累積到下一期。至於威力彩剩下的參獎、肆獎等級別，將根據玩家對中的號碼多寡來決定獎金高低。