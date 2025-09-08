我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江祖平（如圖）控訴遭到前三立副總龔美富的兒子龔益霆性侵，震撼社會，目前已決定交由律師接手處理。 （圖／三立台劇 YouTub）

江祖平控訴遭到前三立副總龔美富之子龔益霆下藥、性侵並偷拍，又揭露還有其他受害者，引發軒然大波，龔美富已經辭職並發聲明道歉，但隻字未提江祖平，繼續遭到網友批評，而江祖平身心俱疲，交由律師接手、一切相信司法。李㼈之前受訪時提過兩邊都要釐清真相、不要讓自己受委屈，有做錯的就要道歉。他今（8）日再次表示希望江祖平要堅強，認為龔美富辭職也是對的，不管男女演員都要保護自己，都可能變成他人的目標，驚曝自身就曾被女演員刻意接近，還好他藉機開溜。在演藝圈裡，陷阱無所不在。江祖平揭發龔益霆的所作所為，直到最近兩天，才有比較多藝人公開力挺，讓她前面孤軍奮戰耗去不少精神，更感到心力交瘁。李㼈之前曾與江祖平在《飛龍在天》合作，覺得她就是講話很直的女生，希望江祖平可以堅強，也為她加油。至於自己相識多年的龔美富於此時辭職，他覺得也是對的，現在律師、司法都介入了，相信真相會很快能水落石出，如果有做錯事情就是面對。在這個年代，李㼈認為男女演員都要懂得保護自己，有一次劇組的巴士開到台北，有位女演員想跟他一起下車，他心知不對勁，故意一到紅燈就立刻跳下車，結果不到一周，對方就跟一位名主持人鬧上新聞。他坦言：「男演員到一個知名度時，會有人主動靠過來。」換言之，試圖藉機上位的大有人在，千萬要小心別被利用。他對於江祖平和龔家之間的衝突，還是盡量抱著公允的立場，希望兩邊都能夠很堅強面對，也再次強調：「真的有做錯的就要認，可是禍不及家人。」