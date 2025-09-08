我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案最後一名在押被告柯文哲今天上午籌足7千萬保釋金後，在下午2點半走出台北地院，重獲自由第一次發言，總共講了1403字，其中1226字、87.4％的內容，在歷次開庭陳述中陸續提過，但之前支持者只能透過媒體報導了解，無法親耳聽他訴說心聲，這是柯文哲羈押一年後首度公開講話，他藉此重述對於京華城案的想法。其餘177字則是今天的新內容，包括柯文哲9名室友中4人是車手、他不知道健保門診仍要繳170元以及批評賴清德總統讓台灣四分五裂。柯文哲今日發言與之前開庭重複的內容，包括砲轟檢方：大罷免32比0，檢察官是很重要的因素，就為了這幾個檢察官，把整個台灣社會的司法信任度全部摧毀掉；檢察官不是市政專業、都市計劃專家，所有的公務員都說這是合法的，為什麼檢察官說這是不合法的；檢察官查了一年什麼都沒查到，民進黨做夢都沒有想到台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨。重複的羈押感想包括：坐牢跟羈押禁見是完全不一樣的、跟當兵差不多，羈押禁見24小時完全看不到陽光；柯文哲自認像朝廷欽差要犯，在監獄裡面要出牢房，所有人在走廊上走路都要暫停、面壁不准看；韓國瑜說莫忘世上苦人多，但是我們從來沒有跟苦人一起生活過，關了一年是一個反省改進的機會，他當了30年的外科醫生、8年台北市長，自覺太強硬、有時候太急躁；很多法警是柯粉，有法警在他開庭時鼓勵他「不要失去對人世的熱情」。柯文哲之前多次在法庭上為高中同學李文宗喊冤，羈押一年後首度公開致詞，仍為李文宗打抱不平，他說李文宗根本沒有碰到京華城案，因為那段時間李文宗根本就沒有在台北市政府，就為了一通簡訊關了11個月，台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄？柯文哲說他個人的苦難就這樣過去了，但是他希望台灣以後可以更好一點。至於新內容是這些：「以前我說這個不是大家現在都有健保嗎？我跟你講，我現在才知道，健保看一次門診，還是要170塊，要跟我關，你知道嗎？那個室友都要身家調查，結果跟我關的裡面還是....9個裡面前前後後9個還是有3個錢卡是0元的，我現在才知道，原來去看一次門診還要花費170塊，你身上一毛錢都沒有，你什麼事都....連看病都有問題，跟我關的9個有4個是車手，從20幾歲到60幾歲都有。」以及最後結束發言時嗆賴：「為什麼要讓整個國家陷入四分五裂？賴清德你好好想一想吧」