▲陳佩琪轉交兩本書進看守所，其中一本是美國109歲人瑞醫師的勵志傳記《一切都會好轉的》。（圖／記者劉松霖攝，2025.03.05）

▲《一切都會好轉的》（圖／翻攝博客來網頁）

▲民眾黨志工從台北地院側門拖著裝有柯文哲書本的布袋離去。（圖／翻攝畫面）

前民眾黨主席柯文哲今日以7千萬交保，從台北看守所「退房」並打包個人物品帶走，其中有兩大袋裝著累積一年的書本，重量不輕，民眾黨志工必須2人拖一袋，放到台北地院外等車載走。其他袋則是衣物日用品。今年2月底，柯文哲因父親柯承發過世，獲准解除禁見12天，可在看守所內與家人討論父親後事。在解禁第4天，NOWNEWS直擊陳佩琪帶著家常菜與2本書去台北看守所送給柯文哲，其中一本的書名是《一切都會好轉的》，內容是美國109歲醫生Charlie White的傳記，他經歷過美國經濟大蕭條、兩次世界大戰；在盤尼西林還沒發明的年代，就開始行醫，對於柯文哲和陳珮琪這對醫師夫婦而言，形同「人瑞級」大前輩。《一切都會好轉的》作者David Von Drehle，任職過華盛頓郵報與時代雜誌，鄰居就是故事的主人翁Charlie White，透過資深媒體人筆觸，描繪人瑞醫師109年的傳奇經歷與人生哲學。知名書評家Waki瓦基，曾分享歸納三個讀後心得：1、願意冒險犯難的勇敢。2、度過黑暗的積極心態。3、賦予責任培養心理韌性。在京華城案偵結起訴前，柯文哲就在看守所看了不少書，包括《蔣渭水傳》、《龍應台大江大海一九四九》、《張忠謀自傳上-下》、《圖解希臘神話大全》....甚至包括張愛玲的《半生緣》，以歷史書籍為大宗，但民眾黨也會安排一些幕僚喜歡的書單，像是怎麼養兔子、打太極拳，希望讓柯文哲多涉獵其他領域知識。