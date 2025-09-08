我是廣告 請繼續往下閱讀

AI爆發式需求讓台灣廠商迎來商機。SEMI全球董事會執行委員會主席、日月光半導體執行長吳田玉今（8）日表示，台灣在AI數據中心、先進製程領先，而未來兩到三年，這個領先態勢會改變，因此這段時間，半導體廠商必須利用既有優勢「快跑前進」，尤其台灣在這波AI需求中，是既得利益者，佔有先機，「千萬不能放棄」要好好利用。SEMICON Taiwan 2025國際半導體展將於10日至12日盛大開展，今日下午舉辦展前記者會，吳田玉表示，未來10年可能在2030年或31、32年時，全球半導體營收將超過1兆美元，價值鏈會進入重塑階段，短期業者要滿足全球供應鏈先進製程的產能需求，大家也在拼命增加先進製程的產能，不過，傳統的封裝測試與材料如何在這段時間與時俱進，跟上下一波「AI後成長」成為挑戰，業者千萬不能「今天AI先進封裝好，我們就不去看其他的需求」，這是短視。吳田玉提到，過去40年全球半導體產業是以美國為中心，其他板塊區域和國家多半是扶持、支持的角色，如今每個區域板塊及國家各有所長，形成「一對多」的互惠、互補關係，在區域安全與本身實力消長之下產生質變，加上AI快速發展，產生了潛在威脅，使得各國互惠、互補的關係複雜度及不確定性，成了不可逆的趨勢。因此，他強調，台灣業者必須學會一套方法，如何在未來的新時代中，找到自己的生存法則，台灣擁有相對完整的半導體生態鏈，未來競爭必須與時並進，必須聚焦在近期具有競爭力的領域，比如，台灣未來在AI數據中心、先進製程領先，未來兩到三年，這個領先態勢會出現變化，業者在這段時間應「快跑前進」，利用既有優勢「該加碼的加碼、該找新客人就找新客人、該開發新技術就開發」，台灣在這波AI下是既得利益，佔有先機，「千萬不能放棄這件事情，要利用這件事情。」因此，吳田玉認為，台灣半導體產業應強強聯手，從生態系統中呈現一個最簡單的解決方案給全世界，必須利用目前相對完整的生態系選擇投資，以及全球重塑以後價值鏈「對的夥伴」，形成一個整體多元競爭力。