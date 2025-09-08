我是廣告 請繼續往下閱讀

日本人氣品牌「I'm donut ?」7月登台販售，吸引不少人前往排隊購買，不過近日有消費者買完回家後，吃到一半竟然發現甜甜裡「有毛」，而且完全卡死在甜甜圈裡拔不出來，他和商家反應後，主管說要補償「但因為真的太可怕了所以婉拒了對方，只希望退款」，但網友也說，後續店家很官腔的道歉後也並未關心身體狀況等；對此，代理業者富錦樹集團表示，已第一時間聯繫消費者，致上誠摯歉意並完成全額退款。米其林一星台菜品牌「富錦樹」，日前引進日本超人氣甜甜圈名店「I’m donut?」，7月開幕造成排隊風潮，當時業者還一度公告「每人限購數量調整為15顆，每日上午9:00起發放號碼牌230張，其餘顧客為候補，過號無法入場」。不料，事隔2個月，近日有消費者在買完甜甜圈回家享用時，發現竟然是「長毛的甜甜圈」，結果完全拔不出來，發文後也引來討論，「拔不出來那邊 真的好害怕你拔出一隻小強」、「這種捲度100%是人毛」、「拉肚子上吐下瀉心理陰影飲食障礙的狀況記得求償」。該名網友也表示，後續她到商家反應後，員工有向主管反應，而主管也詢問了補償她一顆「但因為真的太可怕了所以婉拒了對方，只希望退款給我即可」，而店家則很官腔的道歉後，卻未關心身體狀況等；代理業者富錦樹集團則說明，製作過程均遵循相關規範並配戴專業衛生帽，但我們仍高度重視此次回饋，已啟動內部檢討，並將持續強化流程與管理，避免類似情況再次發生，同時也表示，已第一時間聯繫消費者，致上誠摯歉意並完成全額退款。