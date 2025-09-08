颱風塔巴今（8）日白天登陸中國廣東，強度將逐漸減弱消散，但太平洋高壓偏弱，台灣明（9）日仍受南方水氣影響，容易有午後大雷雨出現，中央氣象署預報員張承傳表示，週三（9/10）開始太平洋高壓回歸，午後雷雨強度逐漸縮小，各地白天炎熱的感受更加明顯，要注意36度以上氣溫，短期內並無颱風相關系統影響台灣。
塔巴颱風登陸中國 明減弱為熱帶低壓
張承傳指出，塔巴颱風生成後路徑不斷往西北，今天中午左右在中國廣東登陸，受到地形影響，強度不斷衰退，氣象署預估明天就會降級為熱帶性低氣壓；而南海至菲律賓東方雖然還是大低壓帶，不過短期內並無觀察到明顯的熱帶系統發展。
明天天氣還有午後大雨 大台北飆破36度
張承傳提及，南方水氣在明天還是會往北影響台灣，整體天氣與今天類似，上午各地多雲到晴，降雨稀少，但午後在西半部、各地山區會有對流發展，並帶來瞬間較大雨勢、雷擊、強陣風，入夜過後雨勢才會慢慢趨緩。
明天氣溫方面，南風會帶來較炎熱的空氣，白天各地普遍32至35度，大台北、西半部局部可達36度以上，戶外活動需留意中暑、紫外線威脅，氣象署也會適時發布「高溫資訊」提醒。
週三後天氣轉好 高溫範圍擴大
張承傳表示，週三太平洋高壓明顯增強，台灣風向轉為「東南風至偏東風」，整體環境水氣減少，天氣更加穩定，各地一樣是上午晴到多雲，午後還是有雷雨，但只集中在山區，範圍較小，且降雨強度變低。
雖然降雨變少，但也會讓高溫更明顯，週三過後36度以上高溫範圍會擴大，特別是大台北、西半部可能會受焚風沉降影響，變更悶熱，預估高溫穩定的天氣可以維持至週末（9/13至9/14 ）。
