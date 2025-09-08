我是廣告 請繼續往下閱讀

塔巴颱風登陸中國 明減弱為熱帶低壓

▲週二南方雲系影響，各地午後還是要注意較大雨勢，週三過後天氣逐漸回穩、降雨機率下降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天天氣還有午後大雨 大台北飆破36度

▲週二白天各地普遍32至35度，大台北、西半部局部可達36度以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週三後天氣轉好 高溫範圍擴大

颱風塔巴今（8）日白天登陸中國廣東，強度將逐漸減弱消散，但太平洋高壓偏弱，，中央氣象署預報員張承傳表示，週三（9/10）開始太平洋高壓回歸，午後雷雨強度逐漸縮小，各地白天炎熱的感受更加明顯，張承傳指出，塔巴颱風生成後路徑不斷往西北，今天中午左右在中國廣東登陸，受到地形影響，強度不斷衰退，；而南海至菲律賓東方雖然還是大低壓帶，張承傳提及，南方水氣在明天還是會往北影響台灣，整體天氣與今天類似，上午各地多雲到晴，降雨稀少，明天氣溫方面，南風會帶來較炎熱的空氣，，戶外活動需留意中暑、紫外線威脅，氣象署也會適時發布「高溫資訊」提醒。張承傳表示，週三太平洋高壓明顯增強，台灣風向轉為「東南風至偏東風」，整體環境水氣減少，天氣更加穩定，各地一樣是上午晴到多雲，雖然降雨變少，但也會讓高溫更明顯，週三過後36度以上高溫範圍會擴大，，預估高溫穩定的天氣可以維持至週末（9/13至9/14 ）。