我是廣告 請繼續往下閱讀

▲耶路撒冷今日爆發重大槍擊事件，造成6人身亡，21人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

以色列耶路撒冷今(8日)爆發重大槍擊事件，兩名槍手在東耶路撒冷（East Jerusalem）一個十字路口，登上一輛公車瘋狂掃射，造成至少6人死亡、21人受傷，警方聲稱歹徒已被「制伏」。根據耶路撒冷郵報與以色列時報報導，2名恐怖分子在耶路撒冷向一輛公共汽車開槍，造成數人當場死亡 ，急救人員到達現場時，許多民眾已昏迷不醒地躺在路邊、人行道上。槍擊現場影片片段顯示，數十個民眾從這一交通繁忙的十字路口逃竄，槍手使用了一把臨時製作的卡爾古斯塔夫衝鋒槍，以色列時報直指，這種衝鋒槍通常在約旦河西岸的非法工廠中製造，過去曾被巴勒斯坦不法份子在多起攻擊事件中使用。非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，這起攻擊事件已造成至少 6 人死亡，至少有 21 人在現場受傷。襲擊發生後，原先今日要接受法院案件審理的以色列總理納坦雅胡，與以色列安全機構負責人抵達現場，並對整體情況進行了解，以色列安全部門指稱，犯案者是來自約旦河西岸的巴勒斯坦人。當地警方指出，兩名恐怖分子被一名士兵和一名攜帶武器的年輕男子開槍制伏。一名婦女在耶路撒冷乘坐公車時遭遇恐怖分子向乘客開槍，她敘述事發場景，「我當時在車上。車上擠滿了人，司機一打開車門，恐怖分子就來了」，女子聲稱，她當時在後門，立刻下車躲到附近的另一輛車旁的地上躲著，直到槍聲停止。以色列外交部副部長哈斯克爾(Sharren Haskel)認為，這凸顯了平民武裝的重要性，因為增加以色列持槍人數，將有助於制止此類襲擊並最大限度地減少人員傷亡。以色列時報則稱，哈馬斯讚揚耶路撒冷所發生的致命恐怖攻擊，稱其為「英勇的行動」，報導指稱哈馬斯在一份聲明中表示，這次行動是對以色列軍隊對巴勒斯坦人民犯下的罪行，以及針對種族滅絕戰爭理所當然的回應，但並未承認與這起攻擊事件有關。以色列國防軍則立即動員，稱其部隊包圍了約旦河西岸的巴勒斯坦的幾座村莊，試圖在該地區找尋其他潛在同夥。