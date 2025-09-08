我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德從上週六啟動22縣市巡迴座談，《聯合報》報導稱在總統在景美福興宮時，現場維安似乎較鬆散，甚至媒體所站區域「居高臨下」看總統，若有心人士混入維安恐亮紅燈。對此總統府今（8）日回應，考量媒體拍攝需求與不影響民眾通行，因此經核實媒體身份等維安程序後，將媒體區獨立規劃於廟方戲台，一般民眾無法進入，更遑論報導稱「有心人士混入」，遺憾報導內容偏離事實且危言聳聽，呼籲該媒體應秉持專業操守。有關《聯合報》報導「直擊！賴清德拜廟藏維安危機 人群『居高臨下』看總統」一事，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導訊息並不確實。依照《特種勤務條例》規定，總統維安勤務有既定編組，以最嚴謹規格保護總統安全。當日行程係因媒體眾多，考量媒體拍攝需求，以及不影響民眾通行，因此經核實媒體身份等維安程序後，將媒體區獨立規劃於廟方戲台。現場維安詳實確認媒體身份、周邊維安勤務亦正常執行，一般民眾無法進入，更遑論報導所稱「有心人士混入」。郭雅慧表示，該報導並未向總統府及相關部門進行查證，甚至以維安鬆散、維安亮紅燈、維安危機等字眼危言聳聽，內容偏離事實，更無視總統府維安人員向來秉持專業、堅守崗位、恪盡職責，總統府對此表達高度遺憾，呼籲該媒體應秉持專業操守，恪守查證原則，以維護新聞公信與公共利益。