▲家寧說自己委任律師提出刑事附帶民事訴訟，終於拿到法院掌握的公司帳本資料。（圖／秘月期POPOO YouTube）

▲家寧媽媽曾淑惠（左）先前移送檢方複訊時，戴著黑色帽子與口罩不敢露面。（圖／翻攝畫面）

網紅家寧與前男友Andy老師因YouTube頻道「眾量級」收益問題對簿公堂，家寧的媽媽曾淑惠日前被依業務侵占、背信等罪嫌起訴，爸爸及妹妹也都查出是共犯。家寧今（8）日上傳新影片，表示自己目前已取得公司「群海娛樂」的帳本，她說自己接下來會查核公司所有金流，釐清帳目，也強調自己並未侵占任何人的錢，所有花費都是她工作賺來的。家寧今日在頻道「秘月期POPOO」上傳新影片，表示自己以公司監察人的身分，委託律師針對案件提出刑事附帶民事訴訟。家寧表示自己知道外界一直以來最關心的就是錢和帳目問題。首先，錢的部分法院已經查核了她名下的金流，沒有違法。再來是帳本，法院調查後證實她對於公司帳目完全無法掌握，在案件起訴後，她才取得法院的閱卷資料，終於拿到公司完整帳目。家寧承諾，「接下來，我也會仔細查核公司所有的金流，以釐清公司過去幾年的帳務狀況」。她也強調自己所花的錢都是工作賺的，絕對沒有侵占任何人的收益，「希望網友跟媒體可以基於事實跟理性，不要把我沒做的事情加在我身上。」影片最後，家寧也感謝粉絲一路以來的支持與鼓勵，「這段日子很煎熬，但有你們的支持，讓我又再度充滿力量，我未來會以實際的行動履行法律上的職責，也相信未來一切都會越來越好的，謝謝大家」。根據地檢署7月30日調查結果顯示，家寧媽媽被起訴業務侵占罪、背信罪、以不正方法逃漏稅捐罪，爸爸、妹妹則被起訴非法蒐集及處理個人資料罪、幫助逃漏稅罪，家寧本人則是涉及《刑法》無故變更他人電磁紀錄罪，案件已經進入法院審理。針對家寧今日的最新影片，Andy老師目前尚無回應。