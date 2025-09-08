蘋果iPhone 17 系列將在台灣時間 9月10日凌晨1點的秋季發表會上正式亮相，隨著時間靠近，針對iPhone 17硬體的爆料內容也越來越詳細。今（8）日稍早，爆料專家ShrimpApplePro 就從中國監管資料庫找到iPhone 17 系列電池詳細規格，除了iPhone 17 Air之外電池容量都有不少提升，eSIM版還可能有更多電池容量，有望增添購買誘因。
iPhone 17系列續航力值得期待！電池容量大幅提升
蘋果爆料專家 ShrimpApplePro 今（8）日稍早從中國3C監管資料庫中找出了蘋果iPhone 17電池生產公司的申報資料，首先是 iPhone 17 Pro Max 電池容量將達5,088mAh，成為第一支跨過 5,000mAh大關的iPhone，預定成為史上最強續航力的iPhone。
除此之外，僅支援 eSIM 的iPhone版本，更因為省下了卡槽空間，可以再多增加一些電池容量，而被認為不會有實體SIM卡槽 iPhone 17 Air ，也在其中，iPhone 17系列完整電池容量最新資料如下：
📍iPhone 17：3,692mAh（iPhone 16 3,561 mAh，增 3.6%）
📍iPhone 17 Air：陸版 3,036mAh / 美版 3,149mAh（iPhone 16 Plus 4,674 mAh，減少48%）
📍iPhone 17 Pro：陸版 3,988mAh / 美版 4,252mAh（iPhone 16 Pro 3,582 mAh，增加18.6%）
📍iPhone 17 Pro Max：陸版 4,823mAh / 美版 5,088mAh（iPhone 16 Pro Max 4,685 mAh，增加8.6%）
iPhone 17 Air續航力不一定差！電池容量僅小輸15 Pro
從上述資料可以發現，除了全新的iPhone 17 Air之外，每一款17系列新機的電池容量，都比16系列要增加了不少，iPhone 17 Pro更是直接增加18.6%。
除此之外，iPhone 17 Air的電池容量依舊達到 3,149mAh，要知道2年前的iPhone 15 Pro電池容量也只有3,274 mAh，《NOWNEWS》記者目前手上就是使用iPhone 15 Pro，將電力充到90%，外出8小時使用下來還會剩下25%左右電力，因此Air的續航表現，或許不會像外界推測那般糟糕。
另外，沒有實體卡槽的 eSIM版 iPhone問世至今3年，省下來的空間也有望在17系列獲得有效利用，相關情報顯示，iPhone17 Pro 純 eSIM 機型電池容量比有實體卡槽的多上6.6%、iPhone17 Pro Pro Max eSIM 機型也多5.5%電池容量，如果是追求極致續航力的果粉，或許可以考慮在今年購入eSIM版享受最大電池容量。
