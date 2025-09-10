我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張碧晨（如圖）發現懷孕後，選擇隱瞞華晨宇獨自赴海外生子。（圖／張碧晨微博）

▲華晨宇（如圖）遺憾未能陪伴前女友張碧晨度過孕期，承諾會盡力給孩子完整與快樂的成長環境。（圖／翻攝華晨宇微博）

中國人氣女歌手張碧晨今（10）日迎來36歲啦！張碧晨曾是韓國女團Sunny Days一員，2014年以《中國好聲音》第3季奪冠迅速嶄露頭角。沒想到，正值演藝生涯高峰時，張碧晨被爆出曾與華晨宇交往，還瞞著他飛往國外把兩人的小孩生下。後來，雙方迅速透過微博證實此事，華晨宇也因為沒能陪張碧晨度過孕期而感到遺憾。消息一出，讓粉絲瞬間嚇瘋。回顧事情開端，2018年，當時28歲、事業如日中天的張碧晨發現自己懷上了華晨宇的孩子，簡直就是晴天霹靂。後來，張碧晨決定把孩子生下來，但也因為太過慌張、不知如何面對，她選擇斷絕所有跟華晨宇的聯絡，並悄悄飛到國外獨自生產。直到隔年孩子平安出生，華晨宇才得知真相，不過兩人也沒有因此復合，而是共同撫養孩子，還一起為孩子辦理戶口，也因此這件事情才被發現。真正引發網路傳言的是在2021年有一名大陸網友爆料，指微博粉絲破3000萬的某位知名歌手，和圈內女星育有1歲孩子，且孩子戶籍已辦妥。消息一出，輿論立刻炸鍋，王一博、華晨宇、蔡徐坤都被點名。更耐人尋味的是，爆料此事的似乎是張碧晨的高中校友，他聲稱在公安局辦事時，發現張碧晨為孩子報戶口，而孩子父親正是華晨宇。當天下午，華晨宇也在微博親口承認自己有個女兒。張碧晨則在華晨宇證實後，也發了800字長文聲明。張碧晨表示，自己發現懷孕時，先選擇離開了華晨宇；而華晨宇也曾對她表示遺憾，因為沒能陪她度過孕期，並承諾會好好愛孩子，給孩子幸福快樂、健康的成長環境。今年2月14日西洋情人節，張碧晨也罕見在社群平台上分享與5歲愛女的合照，畫面中母女依偎觀看煙火，氛圍溫馨又浪漫，再度引起粉絲關注。9月10日的壽星不只有張碧晨！還有台灣歌手歐陽菲菲、台灣模特兒林嘉綺、雙人嘻哈組合Creepy Nuts成員R-指定、日本女團日向坂46成員金村美玖、韓國女團SONAMOO成員曹恩愛，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！