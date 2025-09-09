我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李洋過去也曾受邀到中職開球，未來接任部長後，對棒球發展有何助長，將成為關注焦點。（圖／統一獅提供）

運動部今（9）日將在國立臺灣大學體育館舉行掛牌儀式，首任部長由2屆奧運羽球金牌得主李洋出任，未來是否能助棒球發展更上一層樓？經典賽中華隊總教練曾豪駒日前受訪時表示，李洋接任首任部長絕對是好事，能透過運動員的視角，執行政策。曾總也說，國家越強，全民運動普及性越好，期待運動部的成立，能夠帶動國家運動發展。3級機關教育部體育署昨日結束12年的任務，今日將迎接2級機關運動部，首任部長由前奧運羽球金牌得主、國立體育大學球類運動技術學系副教授李洋出任。談到首任部長由運動員出身的李洋接任，經典賽中華隊總教練曾豪駒認為是一件好事，「由運動員（接任），又是在這麼高層級有這麼好的成績，對於這個職位，他可以從運動員需要的角度，去做他想要做的事情。」李洋接任後，首個棒球一級賽事將是明年的經典賽，曾總說，聯盟與運動部會持續保持溝通，「大家想要讓運動員為國家付出，（思考）怎麼做可以讓球員們感受到最好的團隊以及待遇。」運動部剛成立，是否對棒球運動發展更加分？曾總認為還是要一步一步來，先不要著急，「運動部才剛成立，按部就班，不用一次就要怎麼樣，先把當前的事情做好。」運動部成立，也意味著運動更受到國家、國民的重視，曾總直言，國家越強，運動普及性越好，而非只有少部分（部門）在執行，「如果全民參與，不只有打棒球，任何一項運動，大家都可以響應，國家就可以越來越好。」