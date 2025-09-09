近期天氣進入秋季型態，但氣溫依舊偏高，午後對流不穩定狀況仍須留意。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄指出，本週前半段各地白天依然炎熱，午後山區及部分平地容易出現強降雨及雷雨，務必留意劇烈天氣的發生；而隨著太平洋高壓逐漸增強，週四過後天氣將趨於穩定，大多數地區將迎來晴朗炎熱的型態，僅午後山區有局部短暫陣雨機率。
吳德榮提醒，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明（9、10日）各地多雲時晴，白天仍偏熱。由於太平洋高壓勢力偏弱，大氣處於不穩定狀態，午後山區強對流發展明顯，並可能擴及部分平地，須慎防大雷雨，包括雷擊、強風及瞬間強降雨等劇烈天氣現象。各地區氣溫方面，北部為24至36度，中部23至35度，南部24至36度，東部22至35度。
最新歐洲模式進一步顯示，週四至週六（11至13日）太平洋高壓逐漸增強，天氣型態趨於穩定，各地以晴朗炎熱為主。午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，但範圍縮小、強度也明顯減弱。至於下週日、一（14、15日），持續受太平洋高壓籠罩，各地大致晴朗炎熱，午後山區僅有零星降雨機率，整體而言將以穩定高溫型態為主。
🟡高溫資訊
中央氣象署指出，今日各地天氣高溫炎熱，白天台北市、新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。雲林縣、台南市、花蓮縣氣溫達36度以上，請注意。
避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
橙色燈號：台北市、新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣
黃色燈號：雲林縣、台南市、花蓮縣
我是廣告 請繼續往下閱讀
最新歐洲模式進一步顯示，週四至週六（11至13日）太平洋高壓逐漸增強，天氣型態趨於穩定，各地以晴朗炎熱為主。午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，但範圍縮小、強度也明顯減弱。至於下週日、一（14、15日），持續受太平洋高壓籠罩，各地大致晴朗炎熱，午後山區僅有零星降雨機率，整體而言將以穩定高溫型態為主。
中央氣象署指出，今日各地天氣高溫炎熱，白天台北市、新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。雲林縣、台南市、花蓮縣氣溫達36度以上，請注意。
避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
橙色燈號：台北市、新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣
黃色燈號：雲林縣、台南市、花蓮縣