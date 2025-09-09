我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨（8）日以7千萬元交保獲釋，步出北院隨即發表長篇談話，猛批總統賴清德「把台灣搞到四分五裂」，砲轟北檢「什麼都沒查到」，引其忠實支持者、精神科醫生沈政男發文直呼柯文哲選總統。對此，律師黃帝穎指出，柯文哲的政治操作確實有效鼓動在場小草，展現最高號召力，小草支持柯文哲選總統，符合為柯文哲豁免刑事訴追的法律精算，也讓小草更有「背水一戰」的決心。柯文哲昨交保即猛批賴清德「要自己好好想一想」，痛批檢察官毀損台灣社會對司法的信任，砲轟北檢「查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」等語，引北檢聲明駁斥。而柯文哲一交保，鋼鐵小草沈政男更發文直喊表示：「以柯文哲進出黑牢所得到的光環，將是2028藍白合的當然總統候選人，問題是國民黨與盧秀燕願意當副的嗎？」對此，黃帝穎指出，依據《憲法》52條規定及大法官釋字627號解釋「總統刑事豁免權」，小草支持柯文哲選總統，可符合為柯文哲豁免刑事訴追的法律精算，這也讓小草更有「背水一戰」的決心。黃帝穎認為，柯文哲交保後記者會滿滿政治語言，將自己涉貪的司法案件，硬是瞎扯賴總統，簡直法盲，但這番政治操作確實有效鼓動在場小草，展現柯文哲在民眾黨內的最高號召力。黃帝穎提到，知名小草醫師公開支持柯文哲參選2028年總統，小草們除了信奉柯主席外，也可能經過法律精算。由於柯文哲京華城案目前一審尚未審結，貪污重罪常見一路上訴二審、三審，甚至發回更一審、更二審，因此在2028大選前，只要柯文哲貪污尚未判決定讞，仍有可能有代表民眾黨參選總統。而且副總統沒有刑事豁免權，難怪小草要喊柯盧配。