我是廣告 請繼續往下閱讀

▲攝影師同樣也嚇到趴下。（圖／取自X）

近日位於非洲坦尚尼亞巴巴蒂的一場足球賽引起熱議，這場由阿布賈城足球俱樂部對戰JKU足球俱樂部的比賽正當進行到第78分鐘時，大批蜜蜂突然闖入場內，迫使2隊球員、裁判與攝影人員紛紛臥倒掩護，場面驚險又離奇，所幸事件未造成任何人員傷亡，賽事短暫中斷後順利恢復。根據英國《太陽報》及韓媒《朝鮮日報》報導，這場比賽於坦尚尼亞的奎瓦拉體育場舉一心，，由阿布賈城足球俱樂部對戰JKU足球俱樂部，當時雙方以1比1僵持，場上氣氛緊張，沒想到突然有成群蜜蜂盤旋進入草坪上空。突如其來的情況讓場內眾人迅速趴伏避險，球員、裁判甚至攝影師全都臥倒在草皮上，部分球員還拿起毛巾或背心掩住頭頸，更有人躲進場邊椅子下。主裁判第一時間示意比賽暫停，場務與醫療人員則全程在場邊戒備，避免意外發生。與此形成對比的是，觀眾席上的球迷大多保持冷靜，並未出現大規模混亂。由於蜂群主要在場內上空盤旋，未大幅靠近看台，觀眾並未跟著逃避，而整場臨時停賽持續數分鐘，直到蜂群逐漸散去，賽事才得以重啟。恢復比賽後，雙方球員也顯得格外謹慎，盡量採取短傳配合，避免高球或大幅度動作再次驚擾蜂群，彷彿蜜蜂就是場上的第2個敵人，最終阿布賈城隊在比賽尾聲把握住1次禁區前的2次進攻機會，成功破門，以2：1逆轉擊敗JKU隊。針對這次意外事件，官方並未通報任何受傷案例。關於蜂群突然入侵的原因，眾說紛紜。有當地人士推測，可能與賽前一週的天氣異常有關，也有人認為比賽過程中的聲響與震動意外驚擾到場館附近的蜂群，不過目前具體原因尚待釐清。對此畫面經過網路瘋傳後，也掀起熱烈討論，許多網友直呼「這場景太罕見」、「大自然完全不在乎足球比賽」、「球員比被判紅牌還要緊張」。雖然是一場突如其來的插曲，但最終有驚無險，也成為這場比賽最讓人津津樂道的話題。