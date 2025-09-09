美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前曾傳出與當時還是美國總統川普（Donald Trump）心頭好的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）大吵一架，近來又傳出，對聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）爆粗口，飆罵要打爆對方的臉，讓一場聚集數十名川普政府官員的私人晚宴演變成瀕臨動手的驚悚對峙。
根據美國政治新聞網站Politico獨家報導，川普內閣3日晚間舉行了一場慶祝晚宴，為「行政分部」（Executive Branch）舉行就職晚宴的同時，也為MAGA播客帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）舉行生日派對，包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、運輸部長杜菲（Sean Duffy）等人都出席，不過原本歡樂的宴會隨後變調。
一位目擊者和另外四位知情人士透露，在雞尾酒會的時段時，貝森特對普爾特發出了一連串夾雜著髒話的辱罵。一位親近貝森特的人士透露，他從幾個人那裡聽說，聯邦住房金融局局長一直在川普面前說他的壞話。因此，他沒有心情裝作若無其事地閒聊。
貝森特對普爾特說：「他媽的你為什麼要跟總統說我的事？去你媽的。」、「我要在你他媽的臉上揍一拳。」
「要嘛我走，要嘛他走」：衝突升級
目前仍不清楚是貝森特還是普爾特先開口。不過普爾特當場愣住，場面緊繃，這場緊張的衝突促使晚宴場地主人、金融家馬利克（Omeed Malik）出面干預。但貝森特仍不罷休，甚至要求把普特趕出去。
貝森特對馬利克表示，「要嘛我走，要嘛他走。你告訴我誰他媽的滾出去。」他補充道，「或者，我們可以到外面去。」普爾特問道，「做什麼？談談嗎？」貝森特則回應，「不，我要他媽的揍扁你。」
為了讓局勢降溫，馬利克將兩人分開，並將貝森特帶到俱樂部的另一邊，讓他冷靜下來。在正式入座的晚餐期間，貝森特和普爾特被安排在餐桌的兩端，晚會才沒有發生進一步的插曲。
貝森特、普爾特、馬利克和白宮都拒絕發表評論。
權力與地盤之爭：經濟官員間的深層矛盾
報導指出，這顯示出負責處理國家最敏感經濟事務的川普高官們之間，存在著令人驚訝的緊張關係。
貝森特與普爾特的衝突源自於川普的房利美（Fannie Mae）、房地美（Freddie Mac）這2家抵押貸款融資公司私有化計畫。四名川普圈內人士透露，，兩人圍繞這兩家房貸巨頭以及其他經濟事務展開了一場「地盤」之爭。熟悉他們衝突的人說，貝森特認為普爾特插手了屬於他管轄範圍的事務。他們補充說，普爾特則對自己被「大人物」打壓感到惱火。
此外，貝森特與普爾特對於川普是否應該開除聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）意見相左。貝森特曾私下警告，罷免鮑威爾會破壞金融市場的穩定；普爾特則一再呼籲鮑威爾辭職，更堅稱，川普有權以聯準會總部修繕工程管理不力為由開除鮑爾。
據密切關注這場鬧劇的川普政府盟友稱，普爾特與盧特尼克的密切關係，讓整個動態變得更為複雜。盧特尼克和貝森特在過渡時期關係就很緊張，當時兩人都在競爭財政部長一職。這為他們三人合作的任何事項注入了嚴重的不信任感。
兩人與川普都關係密切，並在總統的圈子裡以公開爭奪影響力和權力而聞名。
貝森特並非首次與同僚發生衝突
不過貝森特並非首次與川普政府官員發生爭執。今年四月，他在橢圓形辦公室外與當時還在負責「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）的馬斯克發生衝突。當時貝森特用髒話連篇的語氣，指責馬斯克背後操作，來確保讓自己心儀的候選人沙普利（Gary Shapley）擔任代理國稅局（IRS）局長。
📌貝森特與馬斯克衝突：
馬斯克白宮打人！遭罵「騙子」超怒 「像橄欖球員般」衝撞美財長
不准挑戰主子！美國財長貝森特護川普 批馬斯克應「遠離政治」
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位目擊者和另外四位知情人士透露，在雞尾酒會的時段時，貝森特對普爾特發出了一連串夾雜著髒話的辱罵。一位親近貝森特的人士透露，他從幾個人那裡聽說，聯邦住房金融局局長一直在川普面前說他的壞話。因此，他沒有心情裝作若無其事地閒聊。
貝森特對普爾特說：「他媽的你為什麼要跟總統說我的事？去你媽的。」、「我要在你他媽的臉上揍一拳。」
「要嘛我走，要嘛他走」：衝突升級
目前仍不清楚是貝森特還是普爾特先開口。不過普爾特當場愣住，場面緊繃，這場緊張的衝突促使晚宴場地主人、金融家馬利克（Omeed Malik）出面干預。但貝森特仍不罷休，甚至要求把普特趕出去。
貝森特對馬利克表示，「要嘛我走，要嘛他走。你告訴我誰他媽的滾出去。」他補充道，「或者，我們可以到外面去。」普爾特問道，「做什麼？談談嗎？」貝森特則回應，「不，我要他媽的揍扁你。」
為了讓局勢降溫，馬利克將兩人分開，並將貝森特帶到俱樂部的另一邊，讓他冷靜下來。在正式入座的晚餐期間，貝森特和普爾特被安排在餐桌的兩端，晚會才沒有發生進一步的插曲。
貝森特、普爾特、馬利克和白宮都拒絕發表評論。
權力與地盤之爭：經濟官員間的深層矛盾
報導指出，這顯示出負責處理國家最敏感經濟事務的川普高官們之間，存在著令人驚訝的緊張關係。
貝森特與普爾特的衝突源自於川普的房利美（Fannie Mae）、房地美（Freddie Mac）這2家抵押貸款融資公司私有化計畫。四名川普圈內人士透露，，兩人圍繞這兩家房貸巨頭以及其他經濟事務展開了一場「地盤」之爭。熟悉他們衝突的人說，貝森特認為普爾特插手了屬於他管轄範圍的事務。他們補充說，普爾特則對自己被「大人物」打壓感到惱火。
此外，貝森特與普爾特對於川普是否應該開除聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）意見相左。貝森特曾私下警告，罷免鮑威爾會破壞金融市場的穩定；普爾特則一再呼籲鮑威爾辭職，更堅稱，川普有權以聯準會總部修繕工程管理不力為由開除鮑爾。
據密切關注這場鬧劇的川普政府盟友稱，普爾特與盧特尼克的密切關係，讓整個動態變得更為複雜。盧特尼克和貝森特在過渡時期關係就很緊張，當時兩人都在競爭財政部長一職。這為他們三人合作的任何事項注入了嚴重的不信任感。
兩人與川普都關係密切，並在總統的圈子裡以公開爭奪影響力和權力而聞名。
貝森特並非首次與同僚發生衝突
不過貝森特並非首次與川普政府官員發生爭執。今年四月，他在橢圓形辦公室外與當時還在負責「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）的馬斯克發生衝突。當時貝森特用髒話連篇的語氣，指責馬斯克背後操作，來確保讓自己心儀的候選人沙普利（Gary Shapley）擔任代理國稅局（IRS）局長。
📌貝森特與馬斯克衝突：
馬斯克白宮打人！遭罵「騙子」超怒 「像橄欖球員般」衝撞美財長
不准挑戰主子！美國財長貝森特護川普 批馬斯克應「遠離政治」