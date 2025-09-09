我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《暴君的廚師》是以2025年、1476年朝鮮時代為時間背景的最新穿越劇。（圖／폭군의 셰프官網tvn.cjenm.com）

《暴君的廚師》介紹 目前最火紅的ON檔韓劇

▲王大陸（左圖右）與姜漢娜曾爆出交往，同遊義大利被抓包。（圖／會火微博、姜漢娜IG@k_hanna_）

「最美妃嬪」姜漢娜介紹 情史曝光曾交往王大陸

▲姜漢娜演過不少知名韓劇，包含《月之戀人－步步驚心：麗》、《Start-Up：我的新創時代》等等。（圖／姜漢娜IG@k_hanna_）

姜漢娜出道契機 放棄芭蕾舞因母親建議變成演員

▲《暴君的廚師》熱播中，姜漢娜飾演的姜漠珠是絕世美人，也是燕熙君李獻的後宮（妃嬪）。（圖／폭군의 셰프官網tvn.cjenm.com）

南韓最新穿越劇《暴君的廚師》播出後好評不斷，劇中卡司背景也成為熱議焦點。女主角由少女時代成員潤娥擔綱，本就以「收視保證」著稱；相較之下，男主角李彩玟僅出道4年，屬於新生代演員，能與潤娥搭檔更添話題。不過《NOWNEWS今日新聞》今天要來為觀眾介紹在劇中反派：飾演「最賤美人」妃嬪的姜漢娜，現實生活中的她同樣來頭不小，不僅曾參演多部人氣韓劇，過去更傳出與台灣男星王大陸交往，2人還被拍到在台灣市場甜蜜採買，雖然雙方始終未正面承認戀情，但仍掀起不少討論。《暴君的廚師》是一部穿越劇，2025年8月23日在tvN開播，Netflix同步更新，雖然是老掉牙的穿越劇，卻成功抓住觀眾眼球，第一集收視率就開出4.9％，是開播收視率最高的2025年tvN土日劇，上週日最新的第6集最高收視打破紀錄來到12.7％；更榮登Netflix收看第一冠軍，相當受到粉絲喜愛。《暴君的廚師》故事時間線為2025年回到1476的朝鮮時代，身為米其林三星主廚的延志永（林潤娥 飾）意外回到過去，把現代美食的手藝帶到古代，驚豔一票朝鮮人，更收服愛挑嘴的燕熙君李獻（李彩玟 飾）味蕾，進而發展曖昧情愫；不過這些看在當年最美妃嬪的姜漠珠（姜漢娜 飾）眼裡非常不是滋味，更是打壞她與齊山大君（崔貴華 飾）拿回權力的詭計，醋罈子打翻的她，就故意設下廚藝評比試圖剁下延志永雙臂的橋段，讓人看的恨得牙癢癢。今天要介紹的是在劇中飾演「最美妃嬪」，同時被譽為「最美賤人」姜漠珠的姜漢娜。她之所以能將角色詮釋得入木三分，背後其實付出了大量努力。據悉，從大學時期開始，她就養成撰寫「演技筆記」的習慣，詳細記錄角色特徵、拍攝現場氛圍、周遭給予的建議，甚至是自己的情感分析，為了完美消化角色下足功夫，是非常用功型的演員。姜漢娜曾說過：「因為喜歡表演、覺得有趣，所以想做好才那麼投入。」教授們原本以為她會繼續往表演研究方向發展，沒想到最後真的成了專業演員，代表作除了現在的《暴君的廚師》，她還因為出演《月之戀人－步步驚心：麗》跟IU變好友，捧紅金宣虎的神劇《Start-Up：我的新創時代》中，姜漢娜也是有不少戲份，存在感極強。既然演的戲都那麼有名，姜漢娜的感情生活自然備受關注。在2017年4月，她被爆出與台灣演員王大陸的緋聞，2人被目擊在日本環球影城約會，甚至有人稱看到牽手、親吻。不過姜漢娜方面否認，表示是與其他友人同行。一年後的2018年4月，媒體又拍到2人在台灣祕密約會、在海鮮市場採買，隨後搭上王大陸的車離開。4月19日，又有人在義大利梵蒂岡博物館拍到2人勾手參觀的照片。雖然照片曝光，但2人再次透過媒體否認，強調只是朋友。6月4日，姜漢娜參與「冰桶挑戰」還直接點名王大陸接棒，顯示2人交情不錯，王大陸也隨後參與響應。2019年11月，姜漢娜在《Running Man》中坦言「最近1年內經歷了一場分手」，由於她唯一爆出的緋聞對象就是王大陸，因此許多網友認為2人確實交往過。姜漢娜5歲開始學習芭蕾舞，一直到國中二年級都夢想成為世界級的芭蕾舞者，但因為天生身體並不特別柔軟，加上骨盆緊閉、拉筋困難，感受到身體上的限制而放棄夢想。她曾表示，如果只是隨便學學芭蕾，放棄時可能會留下遺憾，但因為已經全力以赴，所以並沒有不甘心。放棄芭蕾之後，她在未來方向上經歷許多思考，母親建議她嘗試演戲，高二時便報名表演學院，首次踏入演藝之路。從那時起，她便深深著迷於表演的魅力，開始準備戲劇電影相關科系的考試，經過2年的努力，考上了中央大學戲劇學系。大學期間，她參與了數十部獨立電影累積實力，甚至還曾參加電影《建築學概論》年輕瑞英一角的試鏡。大學畢業後，她繼續攻讀同校研究所。當時她仍與「演員職業」或「進入演藝圈」沒有太大連結，她純粹熱愛學習表演的過程，也認為光鮮亮麗、受人矚目的生活跟自己性格不太契合；她對心理劇與心理治療也很有興趣，因此選擇了就讀研究所。之後，她因緣際會遇見前所屬社Fantagio的關係人並獲得邀約，成為了車銀優的同事，2013年以電影《繫緊你的安全帶》中的瑪莉一角正式展開專業演員生涯。