▲邊荷律是中信兄弟啦啦隊人氣成員。（圖／特約攝影林柏年攝）

韓籍啦啦隊成員邊荷律個性呆萌又熱愛美食，可愛形象深受球迷喜愛，昨（8）日她突然在Threads上發文，要粉絲別再送零食給她，因為台灣的食物實在太好吃，讓她的制服變緊了，沒想到許多粉絲趁機虧她，「被逼的妳就眨眨眼」。邊荷律在Threads上寫下，「台灣的美食實在太好吃，制服變緊了，所以我決定要認真開始飲食控制。」並表示非常感謝粉絲之前都會送她各種食物和零食，但為了身材，只能請大家以後不要再送零食給她，如果真的想送她東西，可以送手寫信就好。不過因為邊荷律就是因為肉肉的身材受到喜愛，不少人擔心她瘦過頭，邊荷律也喊，「胖胖team不要擔心，我還是會繼續分享令人驚豔的美食，但也請大家在我飲控的路上一起協助我，拜託大家了！」不少網友看了都笑說，不知道邊荷律這篇文是不是經紀人代發的，「多吃一點才可可愛愛」、「先吃了再減吧」、「雖然飲食控制，也要好好享受美食喔！」、「制服換大一點就好了啦」。